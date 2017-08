Dürfen vielleicht sogar zwei Teams aufsteigen?

LINZ. Auf- und Abstieg: Diese Szenarien sind in der neuen OÖ-Liga-Saison möglich.

WSC/Hertha-Wels-Stürmer Affenzeller traf in Weißkirchen doppelt. Bild: Mewa

In der Saison 2018/2019 wird der Profi-Fußball in Österreich revolutioniert. Mit der bevorstehenden Ligen-Reform (die Bundesliga wird auf zwölf Klubs aufgestockt, die neue zweite Liga auf 16 Vereine) könnte auch die OÖ-Liga zum Nutznießer werden. Die OÖNachrichten beantworten zum Saisonstart die wichtigsten Fragen:

Wie viele Mannschaften dürfen fix aus der OÖ-Liga aufsteigen?

Der Meister der vierthöchsten Spielklasse steigt definitiv in die Regionalliga Mitte auf.

Wann darf auch der Zweite aufsteigen?

In einem Szenario könnte es zwei Aufsteiger aus der OÖ-Liga geben: Wenn der Absteiger aus der Ersten Liga nicht aus der Region der Regionalliga Mitte (Steiermark, Kärnten, Oberösterreich) kommt, dürfte der Zweite der Kärntner Liga in die Regionalliga Mitte aufsteigen. Wenn der Kärntner Vize-Meister verzichtet, käme Oberösterreich zum Zug. Dann könnte auch der Zweite der OÖ-Liga aufsteigen. Funktionäre der OÖ-Ligisten finden diese Regelung nicht gut. "Ich finde nicht gerecht, dass die Kärntner diesen Platz zugesprochen bekommen, nur weil sie die wenigsten Vertreter in der Regionalliga haben", sagt WSC/Hertha-Sportchef Andreas Steininger. Ähnlich sieht es Oedt-Manager Stefan Reiter: "Normal sollten sportliche Gründe im Vordergrund stehen. Der beste Vizemeister der drei Bundesländer sollte belohnt werden." Wallerns Sportchef Alfred Huspek beschäftigt sich noch nicht mit dieser Thematik: "Mal sehen, ob die Regionalligen überhaupt weiterbestehen."

Wie viele Absteiger gibt es?

Laut Statuten gibt es in der OÖ-Liga zwei Fix-Absteiger – egal, ob ein OÖ-Drittligist absteigt oder nicht. Es gäbe in der OÖ-Liga nur dann mehr als zwei Absteiger, wenn sich OÖ-Drittligisten für einen freiwilligen Abstieg entscheiden.

