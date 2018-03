Dürfen doch vier Teams aufsteigen?

LINZ. Aus einer Regionalliga könnten mehr als drei Mannschaften aufsteigen, um eine Sechzehner-Liga zu ermöglichen.

Beim Startelf-Debüt von Mario Petter verlor Vorwärts Steyr gegen Austria Klagenfurt 1:2. Bild: Moser

Die Vorbereitungen für die neue zweite Liga gehen in die entscheidende Phase. Im Hintergrund wird intensiv daran gearbeitet, um die reformierte zweite Spielklasse nicht vorzeitig zur Farce verkommen zu lassen. Ein Anliegen der Bundesliga und des ÖFB: Die neue Liga soll, wie am Samstag bereits berichtet, dank eines Sonderbeschlusses doch noch mit dem vollen Teilnehmerfeld von 16 Vereinen starten – auch wenn das nach aktuellem Regelstand noch nicht möglich ist. An der Änderung dieser Bestimmungen wird nach OÖN-Informationen gerade still und heimlich vonseiten der Bundesliga und des ÖFB gearbeitet.

Ein genaues Prozedere gibt es noch nicht. Aktuell gibt es 15 Vereine in der neuen zweiten Liga. 14 waren bereits fix gesetzt, mit den Amateuren von Wacker Innsbruck kam am Wochenende ein 15. Verein dazu. Noch offen ist, nach welchen Kriterien der 16. Klub gewählt wird. Bekommt die Regionalliga Mitte mit den Klubs aus Oberösterreich den Zuschlag, oder doch die Regionalliga Ost? Möglich auch, dass der punktemäßig beste nichtaufstiegsberechtigte Verein das freie Ticket erhält.

OÖ-Teams sehen es positiv

Klar positioniert hat sich auch ÖFB-Präsident Leo Windtner, der zuletzt Flexibilität eingefordert hatte: "Es wäre ein Armutszeugnis, wenn wir mit einem Torso in der zweiten Ebene starten. Wir werden alles tun, dass wir die 2. Liga mit 16 Klubs starten, sonst hätte die Reform von Anfang an eine Delle. Da müssen wir gewisse Flexibilität haben."

Interessenten gibt es auf jeden Fall genug. Bei den OÖ-Klubs hofft man, dass ein Verein aus den eigenen Reihen nachrückt. "Die Regionalliga Mitte hätte sich einen weiteren Aufsteiger verdient, weil es in dieser Liga die meisten Bewerber für die neue zweite Liga gibt", sagt Vorwärts-Coach Gerald Scheiblehner, dessen Team nach der 1:2-Niederlage gegen Austria Klagenfurt auch im zweiten Frühjahrsspiel punktelos blieb.

Juniors-Coach Ronald Brunmayr sieht es ähnlich: "Es wäre positiv, wenn die Liga mit 16 Klubs startet." Seine Mannschaft besiegte gestern im OÖ-Derby Vöcklamarkt 3:0. Kurios: Die Profis Ullmann und Reiter waren nicht spielberechtigt, Brunmayr musste kurz vor dem Anpfiff seine Aufstellung ändern. "Eine Farce" sagte der 43-Jährige.

