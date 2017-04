Drittliga-tauglich ohne Akademie-Ausbildung

LINZ. Bei drei siegreichen OÖ-Teams standen Spieler im Rampenlicht, die sich aus dem Unterhaus in die Regionalliga kämpften.

Vorwärts-Stürmer Yusuf Efendioglu (re.) erzielte am Freitag gegen ATSV Wolfsberg drei Tore. Bild: Moser

Eigentlich sind sie die wahren "Musterschüler" der Regionalliga. Im Profi-Geschäft gibt es sie sowieso kaum noch – auch in der Regionalliga werden sie immer weniger. Die Rede ist von Spielern, die den steinigen Weg in die dritte Liga auch ohne Akademie-Ausbildung geschafft haben. Durchleuchtet man die Drittliga-Kader der sechs OÖ-Teams, zählen sie immer mehr zur Minderheit. Bei drei siegreichen OÖ-Teams standen ausgerechnet solche Kicker am vergangenen Wochenende im Mittelpunkt:

Yusuf Efendioglu, SK Vorwärts Steyr: "Er hat eine unglaubliche Willenskraft, geht immer an seine Grenzen", sagt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner über seinen Stürmer. Der 27-Jährige schoss beim 4:1 gegen ATSV Wolfsberg drei Treffer (6., 25., 68.) – und liegt mit 17 Saisontoren in der Torschützenliste auf Platz zwei. Beachtlich: Der türkische Angreifer kämpfte sich vom SC St. Valentin aus der 2. Klasse – der letzten Liga im OÖ-Unterhaus – in das Regionalliga-Rampenlicht. Ohne je die Ausbildung einer Akademie genossen zu haben. Scheiblehner: "Spieler aus Akademien sind meistens besser ausgebildet. Das heißt aber nicht, dass sie sich leichter durchsetzen."

Nikolaus Zweimüller, Union Gurten: Seit 2006 ist der mittlerweile 31-Jährige schon beim Klub – er machte den Durchmarsch von der Landesliga West bis in die dritthöchste Spielklasse mit. Beim 2:1 im OÖ-Derby gegen Grieskirchen erzielte er als Joker im Finish (84.) das vorentscheidende 2:0. "Persönlich freue ich mich riesig für Klaus. Er ist ein Vereinsurgestein, hat sich immer loyal verhalten. Solche Typen sind für das Mannschaftsgefüge extrem wichtig", sagt Gurten-Trainer Rainer Neuhofer.

Philipp Frühwirth, Union St. Florian: Der Lauf des Teams von Trainer Mario Messner wird immer unheimlicher. Beim 1:0 gegen Deutschlandsberg gelang der sechste Sieg in Serie – damit konnten die Sängerknaben auch als einzige Mannschaft alle fünf Frühjahrsspiele gewinnen. Das 1:0-Goldtor erzielte mit Philipp Frühwirth (89.) ebenfalls ein sogenannter "Musterschüler". "Mit solchen arbeite ich gerne", sagt St.-Florian-Coach Messner. Gegen die Steirer spielten vier weitere Kicker ohne Akademie-Ausbildung in der Drittliga-Startelf. Messner: "Wir haben Spieler mit Charakter. Fußballerisch zählen sie vielleicht nicht zu den Stärksten in der Liga, dafür haben sie eine Einstellung wie ein Bundesliga-Profi. Und das taugt mir."

