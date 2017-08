Drittliga-Messi begeistert Vorwärts

LINZ. Christian Lichtenberger kam in der Sommerpause aus der fünften Liga nach Steyr – und schlug sofort ein.

Lichtenberger wirbelt in der Vorwärts- Offensive. Bild: Moser

Sein Trainer Gerald Scheiblehner vergleicht ihn bereits jetzt mit Barcelona-Superstar Lionel Messi. "Er ist im Dribbling extrem stark. Herabgebrochen auf die Regionalliga, hat er vom Spielstil her schon Ähnlichkeiten mit Lionel Messi", grinst der Vorwärts-Coach.

Gemeint ist sein Schützling Christian Lichtenberger: Der 21-Jährige wagte in der Sommerpause den Schritt von Landesligist Dietach aus der fünften Liga zu Vorwärts Steyr – beim 2:1 am Freitag gegen Weiz machte der Offensivspieler sein drittes Tor im sechsten Spiel. "Zurzeit läuft es für mich sehr gut", sagt Lichtenberger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der Dribblanski schoss sich nicht nur mit Toren im Eilzugtempo in die Herzen der Vorwärts-Fans – er begeistert auch aufgrund seiner frechen Spielweise. Doch das sind nicht die einzigen Parallelen zu seinem großen Vorbild, dem Barcelona-Superstar Messi. Mit 1,69 Metern ist der Steyrer einen Zentimeter kleiner als der Argentinier.

Den Sprung in die Regionalliga hat er gut gemeistert. Für Scheiblehner kam der Wechsel sogar zu spät: "Er wäre noch viel weiter, wenn er schon vor ein, zwei Jahren in eine höhere Liga gewechselt wäre." Dafür gibt es von Lichtenberger eine plausible Erklärung: "Ich habe mir den Schritt damals noch nicht zugetraut, wollte zuerst die HAK abschließen. Jetzt kann ich mich auf Fußball konzentrieren, will mit Steyr in den Top-Fünf landen." Richtig bodenständig – auch diese Eigenschaft hat er mit seinem großen Vorbild gemeinsam.

Punkteteilung im OÖ-Derby

Bei schwierigen Platzverhältnissen trennten sich Gurten und Vöcklamarkt 1:1. "Auf diesem tiefen Boden war es für beide Mannschaften sehr schwierig, ein Kombinationsspiel aufzuziehen", sagt Gurtens Sektionsleiter Franz Reisegger. Alexander Fröschl hatte die Hausruckviertler mit seinem dritten Saisontor in Führung gebracht, Gurtens Joker Sebastian Zirnitzer glich 14 Minuten nach seiner Einwechslung (84.) aus.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema