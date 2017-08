Drei Tore am Tag nach Hochzeit des Bruders

LINZ. Regionalliga: Der 33-jährige Martin Feichtinger war trotz einer längeren Feier am Vortag nicht zu stoppen

Der 33-jährige Martin Feichtinger erzielte seinen ersten Hattrick seiner Karriere. Bild: SEPA.Media

"Ohne ihn wäre Gurten nicht da, wo wir jetzt stehen", sagt Gurten-Sektionsleiter Franz Reisegger über den Mann des Spiels vom 3:1 gegen Austria Klagenfurt. Gemeint ist Langzeit-Kapitän Martin Feichtinger, der gegen die Kärntner alle drei Tore erzielte.

Und das, obwohl seine Spielvorbereitung an diesem Wochenende alles andere als ideal war: Am Freitag – am Abend vor der Drittliga-Partie – stand nämlich die Hochzeit von Martins Bruder Andreas auf dem Programm. Und jeder weiß, dass die Feichtingers wissen, wie man feiert. "Als Bruder war er sicher nicht der Erste, der heimgegangen ist", schmunzelt Reisegger. Müdigkeit konnte man auf dem Fußballplatz aber nicht erkennen: "Er ist ein echter Vorzeigeprofi, geht auch über die Grenze, wenn es sein muss." Für den 33-Jährigen wurde an diesem Wochenende sogar das existierende Alkoholverbot vor Spielen aufgelockert. "Martin ist sehr diszipliniert. Er weiß, was er sich leisten darf, um am nächsten Tag fit zu sein."

Feichtingers Geheimnis

Das bewies der Gurten-Routinier gegen Austria Klagenfurt eindrucksvoll: Noch nie gelang ihm in seiner Karriere in einem Pflichtspiel ein Hattrick. Gurtens Sportchef glaubt das Geheimnis für Feichtingers überragenden Fitness-Zustand zu kennen: "Bei Martin gibt es keinen Tag ohne Sport. Entweder er spielt Fußball, Tennis oder geht Laufen." Diese vorbildliche Einstellung geht sogar so weit, dass es an trainingsfreien Tagen schon einmal vorkommen kann, dass der Oldie in Gurtens Nachbargemeinde Senftenbach auf dem Platz steht. "Dann trainiert er eben dort mit", bestätigt Reisegger. Ein Ende der Karriere ist deshalb noch lange nicht in Sicht...

