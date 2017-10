Drei Teams mit makelloser Bilanz

BAD HALL. Bad Hall, Aschach/Steyr und Blaue Elf Wels gewannen bisher alle Spiele.

Achter Sieg für Bad Hall Bild: privat

In diesem Fall kann man nur hoffen, dass die Funktionäre von Bad Hall und Aschach/Steyr beim Ausverhandeln der Siegprämien zu Saisonbeginn einen guten Deal eingegangen sind: Am Wochenende feierten die Kicker der beiden Klubs (Bad Hall in der 1. Klasse Ost 2:0 gegen St. Marien, Aschach/Steyr in der 2. Klasse Ost 3:0 bei Reichraming) nämlich den achten Sieg im achten Spiel. Mit 24 Punkten sind sie Punktekaiser im Unterhaus – und haben als einzige Verein nach acht Spieltagen eine noch blütenweiße Weste. "Es läuft gerade sensationell bei uns", freut sich Bad Halls Sektionsleiter Jürgen Feichtinger.

Das Erfolgsgeheimnis liegt für ihn auf der Hand: "Diese einheimische Mannschaft spielt seit Jahren zusammen, der Teamgeist wird bei uns großgeschrieben." Im Sommer hat der Klub viel riskiert. Feichtinger: "Einige Spieler hatten Angebote aus höheren Ligen. Wir konnten die Spieler aber mit viel Überzeugungskraft halten, weil wir unbedingt in die Bezirksliga zurückkehren wollen." Beeindruckend sind zwei weitere Statistiken: Der Leader hat mit Marcel Wolflehner (neun Tore) nicht nur den besten Torjäger der Liga in seinen Reihen – mit Daniel-Alexandru Birau (fünf Tore), Bernhard Reichl und Manuel Fellinger (beide vier Tore) liegen drei weitere Offensivkräfte unter den Top Vier der Schützenliste in der 1. Klasse Ost. Außerdem führt Bad Hall die Fairnesstabelle an. Bei all dieser positiven Euphorie kann auch der Vereinskassier bei den anfallenden Siegprämien ein Auge zudrücken...

Ähnlich erfolgreich ist Blaue Elf Wels in der 2. Klasse Mitte-Ost unterwegs: Der Mannschaft von Trainer Roland Kellermayr gelang beim 2:0 gegen Oftering der siebente Sieg im siebenten Spiel. Überragender Akteur: Ex-Blau-Weiß-Kicker Liridon Abdullahu mit zehn Toren.

