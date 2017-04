Drechsel schon bald in der Bundesliga?

LNZ. Herwig und Stephan Drechsel: Der eine ist Jahrhundert-Spieler von Ried, sein Sohn will ebenfalls hoch hinaus

Vater Herwig "Wiggerl" Drechsel traut seinem Sohn Stephan eine Profi-Karriere zu. Bild:

Wie der Vater, so der Sohn. Oft ist den Kindern das Talent der Eltern in die Wiege gelegt worden. Bei Stephan Drechsel, dem Sohn von Ried-Jahrhundertspieler Herwig "Wiggerl" Drechsel, ist es definitiv der Fall. Der 18-Jährige ist auf dem Weg zu einem Top-Spieler.

Seit der Winterpause darf sich Stephan bei Regionalligist SPG Pasching/LASK Juniors beweisen. In der 18. Runde durfte der linke Mittelfeldspieler erstmals Drittliga-Luft schnuppern, auch beim 0:0 gegen Deutschlandsberg war er im Kader. Die dritte Leistungsstufe soll aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Der Absolvent der Linzer Fußball-Akademie will in die Fußball-Bundesliga – wie einst sein Vater.

Doch nicht nur dabei ähneln sich die beiden – auch der bisherige Verlauf der Karriere ist ähnlich. Beide starteten im Nachwuchs des LASK, wechselten danach in die Linzer Fußball-Akademie, die als Sprungbrett in den Erwachsenenfußball diente.

Herwig spielte einst für die U21 des SK Vöest Linz in der österreichischen U21-Bundesliga. Stephan misst sich nun mit der jungen Mannschaft bei der SPG Pasching/LASK Juniors mit vielen Ex-Profis, die ihm als Gegner in der Regionalliga Mitte gegenüberstehen. "Es freut mich, dass ich meine ersten Regionalliga-Einsatzminuten hatte und hoffe, dass noch einige dazukommen", zeigt er sich zufrieden.

Ständiger Wegbegleiter ist natürlich sein Vater, der in der Rieder Fußball-Akademie als Trainer arbeitet: "Natürlich hole ich mir Tipps von ihm. Er hilft mir auf diese Weise enorm. Ich versuche seine Ratschläge so gut wie möglich umzusetzen."

Ausbildung beim Rivalen

Zur Profi-Karriere gehört aber auch das nötige Glück – wie Herwig Drechsel nur allzu gut weiß: "Ich habe zu Beginn meiner Karriere für die Kampfmannschaft des SK Vöest gespielt. Sie haben dann aber nicht mehr mit mir geplant. Dann hat sich Ried gemeldet. Glück braucht jeder. Das nötige Talent hat mein Sohn bereits. Ich bin mir sicher, dass er seinen Weg gehen wird."

Dass sein Sohn zur Zeit beim ewigen Rieder Rivalen LASK spielt, stört ihn keineswegs. "Dort wird auch gute Arbeit geleistet. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er irgendwann einmal im Ried-Dress kickt", sagt Herwig mit einem Schmunzeln.

