Donau-Auencup 2017 Acakoro arbeitet mit UNICEF

Donau-Auencup 2017

GROß-ENZERSDORF. Fußballschule aus Nairobi schied gegen Finalist Dortmund vorzeitig aus.

Die Youngsters der Acakoro-Fußball-Akademie zu Gast in Linz Bild: Alexander Schwarzl

Auch wenn die Titelverteidigung beim Donau-Auencup – einem stark besetzten U11-Nachwuchsturnier in Niederösterreich – nicht gelang, strahlten die Youngsters der Acakoro-Fußballakademie um die Wette. Erfahrungen aus Spielen wie jenem gegen Viertelfinal-Gegner Borussia Dortmund (0:2) kann den jungen Kickern aus Kenia keiner mehr nehmen. Den Turniersieg holte sich übrigens Chelsea London.

Prominentester "Fan" der Fußballer aus Nairobi war ÖFB-Präsident Leo Windtner, der gemeinsam mit seiner Gattin Margarete auch Schirmherr der Fußballschule in Nairobi ist. Aber nicht nur auf dem Platz ist man im Jahr 2017 schon weitergekommen. Vor kurzem waren die beiden in Kenia, um das Projekt weiter voranzutreiben. Neben einer Zusammenarbeit mit UNICEF Kenia, dem kenianischen Unterrichtsministerium und der Kenia Academy of Sports soll das Modell Acakoro sukzessive an bis zu 15 Standorten in Kenia aufgebaut werden. Schon jetzt hat sich die Anzahl der profitierenden Kinder auf 108 erhöht. Die Kombination aus akademischer und sportlicher Ausbildung hat Vorbildwirkung im gesamten Land und wurde auch bereits in den nationalen Lehrplan aufgenommen.

