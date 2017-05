Diese Winter-Transfers waren echte Glücksgriffe

LINZ. OÖ-Liga: Die Transfer-Kaiser WSC/Hertha und Oedt sind mit allen Neuen vollauf zufrieden, aber auch Gmunden und Bad Ischl bewiesen ein gutes Händchen.

Mario Reiter Bild: Foto Lui

Während sich die OÖ-Liga-Kicker zwischen Ende November und Anfang März in der Winterpause ausruhten, glühten bei den Funktionären in der Transferzeit die Telefon-Drähte heiß. Dabei gelangen einigen Viertligisten wieder echte Glücksgriffe. Das sind die besten Transfers der Winter-Übertrittszeit:

Die Transfer-Kaiser: Oedt und WSC/Hertha Wels haben im Winter viel Geld in neue Spieler investiert – und dabei eine überragende Trefferquote bewiesen. "Egal ob Reiter, Mustecic oder die beiden Rumänen Anitoiu und Ciobanu – sie machen unser Spiel besser", sagte Oedt-Sportchef Andreas Hofmann nach dem 3:0 bei St. Martin. Mit Michl, Sulimani, Dizdaric, Abraham, Mayr und Madlmayr baute WSC/Hertha Wels beim 1:0 in Wallern sogar auf sechs Neuzugänge – mit dem verletzten Bukva und dem gesperrten Krennmayr hätten es noch mehr sein können. Außerdem kam im Winter mit Stephan Kuranda ein neuer Trainer. "Ein so professionelles Training hatten wir noch nie. Auch von den neuen Spielern haben alle eingeschlagen", sagt Sportchef Andreas Steininger.

Der Glücks-Tipp: Gegen Donau Linz (1:1) traf Gmundens Richard Veverka schon zum sechsten Mal. Vermittelt wurde der 29-Jährige von seinem tschechischen Landsmann: Abwehrchef Petr Vorisek kannte den Stürmer mit dem Spitznamen "das Eichhörnchen" von einem gemeinsamen Gastspiel beim tschechischen Klub Teplice – gab Gmunden den Glücks-Tipp. Auch ein anderes Team aus dem Salzkammergut hat sich im Winter mit einem guten Legionär verstärkt: Der 33-jährige Slowake Peter Ocovan kurbelte auch beim 5:0 gegen Bad Schallerbach wieder das Offensivspiel von Bad Ischl an.

Echte Schnäppchen: Einmal mehr einen Goldgriff machte Micheldorf. Mario Biljesko spielte im Herbst noch bei Wartberg, dem Vorletzten in der 2. Klasse Süd-Ost. Beim 1:5 gegen FC Wels kam der 22-jährige Kroate zu seinem neunten Einsatz. Zwei Unterhaus-Ligen übersprungen hat auch Jürgen Aschauer – aber als Trainer. In der ersten Saisonhälfte stand der 42-Jährige noch für Gosau in der 1. Klasse Süd in der Coaching-Zone, in der Rückrunde dürfte er St. Marienkirchen vor dem Abstieg bewahren. Am Freitag siegte sein Team gegen Union Perg 2:0.

Die SV Ried in höchster Gefahr

Weil in der OÖLiga im Frühjahr praktisch alle Abstiegskandidaten fleißig punkten, ist Neuhofen/Ried plötzlich wieder mitten im Abstiegskampf dabei. Die Hinrunde beendete man noch auf dem zehnten Platz – im Frühjahr holte man bislang aber nur sechs Punkte. Ob der aktuelle 14. Tabellenplatz am Ende reicht, ist noch unklar. Für den Vorletzten Bad Schallerbach (0:5 gegen Bad Ischl) sind die Innviertler jedenfalls der noch einzig verbliebene Hoffnungsschimmer im Kampf gegen den 15. (Fix)-Abstiegsplatz.

Tabellenführer Vöcklamarkt könnte unter Umständen bereits heute gegen Gmunden den Titel fixieren. In einer anderen Statistik ist der Klub sogar besser als Top-Teams wie Red Bull Salzburg oder der LASK. Denn: Nicht nur in der OÖ-Liga hat das Schatas-Team Platz eins inne – auch in der „Österreich-Tabelle“ ist Vöcklamarkt ganz vorne. Zieht man die besten Teams aus ganz Österreich – von der Bundesliga bis zu den Landesligen – heran, führt man nach 22 gespielten Runden nämlich ebenfalls das Ranking an. Der Zweite Anif aus der Regionalliga West hat in diesem Zeitraum zwei Punkte weniger geholt, Salzburg und der LASK liegen mit 46 Zählern gar nur auf Platz 15 und 18.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema