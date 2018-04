Die halbe deutsche Bundesliga in Wels

WELS. Österreich gegen Deutschland: Am Mittwoch steigt in Wels der U18-Länderspielkracher.

Schlägt seine Zelte wieder in Oberösterreich auf: Hoffenheim. Bild: Alexander Schwarzl

Der Fußballklassiker Österreich gegen Deutschland kommt am Mittwoch (18.30 Uhr) in die Welser Huber-Arena. Möglich macht das der OÖ-Ligist FC Wels in Zusammenarbeit mit der Bad Wimsbacher Sportagentur Global Sports, die gemeinsam das freundschaftliche U18-Länderspiel in Wels-Wimpassing veranstalten.

Dabei sind nicht nur die besten rotweißroten Talente sowie jene des amtierenden Weltmeisters auf dem grünen Rasen im Einsatz – auch auf den Rängen nimmt die halbe deutsche Bundesliga Platz. "Es haben sich schon einige Scouts der Top-Vereine aus der deutschen Bundesliga angekündigt", sagt Global-Sports-Geschäftsführer Thomas Plasser.

Für ihn ist Wels ein idealer Standort. "Wels verfügt über eine Top-Anlage. Wir pflegen bereits eine langfristige Zusammenarbeit." Läuft alles gut über die Bühne, hat Plasser schon das nächste Ziel vor Augen: "Vielleicht schaffen wir es, dass einmal eine Nachwuchs-Eliterunde in Wels stattfindet."

Der Länderspielkracher ist auch ein passender Startschuss für die im Sommer von der Agentur veranstaltenden Trainingslager. Plasser: "Gerade befinden wir uns wieder in der heißen Phase. Die internationalen Ligen neigen sich dem Ende zu, die Planungen für die kommende Saison beginnen. In den nächsten Wochen entscheidet sich, wo die Teams ihre Trainingslager abhalten."

Hoffenheim kommt wieder

Davon soll auch Oberösterreich wieder profitieren: Mindestens 15 Mannschaften werden sich auf OÖ-Boden wieder den Feinschliff für die nächste Spielzeit holen, darunter auch der deutsche Bundesligist Hoffenheim. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann um die ÖFB-Legionäre Florian Grillitsch und Robert Zulj schlägt wie schon im Vorjahr seine Zelte im Hotel Dilly in Windischgarsten auf. Der schottische Traditionsverein Celtic Glasgow wird wieder im Hotel Aigo in Aigen-Schlägl einchecken. Auch Sparta Prag und Rapid Wien haben bereits für Camps in Oberösterreich zugesagt.

