Die großen Drei im Cup-Einsatz

LINZ. In der Fußball-OÖ-Liga liefern sich Oedt, Wallern und WSC/Hertha Wels einen heißen Dreikampf um die Meisterschaft – auch im Baunti-Landescup sind die drei Top-Teams noch vertreten.

Mindestens eine Mannschaft muss sich in den heutigen Halbfinalpartien (19 Uhr) aus dem Pokalbewerb verabschieden.

Bei Wallern gegen WSC/Hertha Wels wird ein Riese fliegen. Auch Oedt hat keine einfache Aufgabe vor der Brust und muss gegen den Liga-Rivalen Edelweiß Linz bestehen. Wie im Vorjahr stehen auch heuer ausschließlich Vereine aus der Oberösterreich-Liga unter den besten vier Teams undkämpfen um Preise in Höhe von 23.000 Euro

Vorwärts geht auf Platz drei los

Mit einem Sieg im heutigen Nachtragsspiel bei Weiz (19 Uhr) könnte Vorwärts Steyr auf Platz drei in der Regionalliga vorrücken – und am Freitag daheim gegen Kalsdorf den Aufstieg in die zweite Liga perfekt machen. "Weiz spielt gegen den Abstieg, wird bis zum Umfallen rennen", sagt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner. Einen neuen Coach hat Liga-Rivale ATSV Stadl-Paura gefunden: Markus Waldl übernimmt ab Sommer, der jetzige Interimstrainer Christoph Brummayr wird sein Co-Trainer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema