Die erste Runde im OÖ-Landescup ist ausgelost

Fußball: Titelverteidiger Oedt startet auswärts gegen USV St. Ulrich

Im Linzer Casineum ist die erste Runde des Baunti-Landescups ausgelost worden. In der Saison 2017/18 geht es in diesem Bewerb des Oberösterreichischen Fußballverbandes um 23.000 Euro, allein der Sieger kassiert 10.000 plus einen Startplatz im ÖFB-Cup.

BAUNTI LANDESCUP 2017/18, 1. RUNDE (Spieltermin 30. Juli):

GRUPPE A

ATSV Mattighofen - GW Micheldorf

Union Schlierbach - SV Gmunden

Askö Ohlsdorf - Union Pettenbach

Union Mondsee - SV Friedburg

FC Braunau - SK Altheim

SV Windischgarsten - FC Attnang

ATSV Timelkam - SV Schalchen

SC Schwanenstadt - SV Bad Ischl

GRUPPE B

TSV Utzenaich - ASV St. Marienkirchen

Union Senftenbach - SV Wallern

Union St. Roman - SV Bad Schallerbach

Union Kopfing - UFC Rohrbach/Berg

SK Schärding - SV Grieskirchen

Union Aigen-Schlägl - FC Andorf

Union Lembach - SU St. Martin/M.

ÖTSV St. Martin/I. - Union Esternberg

GRUPPE C

SV Neumarkt/P. - SV Sierning

Union Oberneukirchen - V. Marchtrenk

WSC Hertha Wels - FC Wels

ASVÖ Lichtenberg - SC Marchtrenk

USV St. Ulrich - Askö Oedt

SK Gallspach - Union Dietach

Askö Vorchdorf - Union Weißkirchen

SV Krenglbach - ATSV Sattledt

GRUPPE D

SK Enns - SV Freistadt

ESV Westbahn - ASK St. Valentin

SK Admira Linz - Askö Donau Linz

SC St. Pantaleon/Erla - Union Katsdorf

Union Naarn - Union Edelweiß Linz

SK St. Magdalena - Union Perg

Union Saxen - SPG Pregarten

Askö Kematen/P. - SV Gallneukirchen

