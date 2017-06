Die Tops und Flops der Unterhaus-Saison

LINZ. Egal ob Torjäger, Schießbude oder Aufreger: Die Unterhaus-Spielzeit 2016/2017 hatte einiges zu bieten. Diese Statistiken blieben in Erinnerung.

Mario Petter holte sich den "Goldenen Schuh". Trotz seiner überragenden Trefferquote bleibt er bei Regionalligist Stadl-Paura. Bild: Hörmandinger

Wer schießt die meisten Tore, welcher Klub ist Punktekaiser, und welches Team stellt die beste Abwehr? Die OÖ- Nachrichten haben die Statistiken durchforstet und die Rekordwerte der laufenden Saison im oberösterreichischen Fuß- ball-Unterhaus gefunden.

Torfabrik: Wenn es schon die Kampfmannschaft in der OÖ-Liga nicht schafft, Meister zu werden, dann wenigstens das 1b-Team von Oedt. Und wie: Das Team von Trainer Bozo Kovacevic stellte mit 119 Toren die beste Unterhaus-Offensive. Gut in Schuss präsentierten sich auch zwei Vereine aus der 2. Klasse Ost: Aschach/Steyr gelangen 94 Tore und Stein 92 Volltreffer.

Schießbude: 114 Mal schlug es im Kasten von Reichersberg in der 2. Klasse West ein. Das Team von Trainer Walter Sterrer gewann in dieser Saison kein einziges Spiel, holte mit zwei Punkten die wenigsten im ganzen Unterhaus und stellte zudem den schwächsten Angriff (11 Tore).

Goldener Schuh: Zum bereits zweiten Mal in seiner Karriere holte sich Mario Petter die Trophäe für den besten Torjäger im OÖ-Unterhaus – er folgt mit 31 Volltreffern für ATSV Stadl-Paura in der Regionalliga Mitte auf Vorjahressieger Robert Lenz. Insgesamt die meisten Treffer im Unterhaus machte aber ein Duo. Sowohl der Ennser Emreh Yaman (1. Klasse Mitte) als auch Attila Janos Cziraki (Aschach/Steyr, 2. Ost) brachten es auf je 39 Treffer in der abgelaufenen Saison.

Durchgereicht: 2015 spielte Bad Goisern noch in der OÖ-Liga – in der kommenden Saison in der 1. Klasse. Der Klub befindet sich im freien Fall – der Abstieg aus der Bezirksliga Süd war der bereits dritte in Folge.

Spiel des Jahres: Dank des TV-Senders Sky kamen die Kicker von Attergau und Gampern (3:0) in den Genuss einer Live-Übertragung. Der technische Aufwand war mit zehn Kameras gleich hoch wie bei einem Bundesliga-Spiel, die Fußball-Legenden Hans Krankl und Heribert Weber standen als Experten bereit.

Auf dem Boden der Realität: Im Herbst lebte Bad Wimsbach als Landescup-Sieger noch seinen Pokal-Traum und zog mit Bundesligist Sturm Graz in der zweiten ÖFB-Cup-Runde ein echtes Traumlos. In der Liga lief es für den Klub aber nie rund. Der Abstieg aus der Landesliga West war bereits vor dem Saison-Finish fix.

Punktekaiser: 23 Siege und nur eine Niederlage – der Ennser SK holte im Schnitt 2,875 Punkte pro Partie. Das Team von Erfolgstrainer Erich Wagner ist auch in einer weiteren Statistik spitze: Lediglich 13 Gegentore bedeuten die beste Defensive.

Aufreger: Morddrohungen, Streitigkeiten, Vandalenakte – was sich wie ein schlechter Krimi liest, wurde bei ESV Wels-Fußball im Frühjahr zur Realität. Der Konflikt zwischen dem Eisenbahnersportverein Wels und seiner unerwünschten Fußballsektion eskalierte – und schaffte es mehrmals in die Schlagzeilen. Nach dreimaligem Nichtantreten wurde ESV Wels-Fußball aus der Meisterschaft der 1.Klasse Mitte-West ausgeschlossen. Askö Lions-Flo-Soccer Linz zog sich freiwillig zurück.

Vorbild: Bad Zell von der 1. Klasse Nordost ist – lässt man die 1b-Mannschaften weg – mit 25.741 Minuten der Musterschüler bei der Stammspielerregelung.

Abstiegsfluch: Es war nicht das Jahr von Samir Hasanovic. Bei St. Martin/M. musste er nach sechs Spielen gehen, in der 10. Runde übernahm er Bad Schallerbach. Beide Vereine sind in der OÖ-Liga abgestiegen.

Der Kassier freut sich: 2300 Zuseher kamen zum ersten Welser Derby am 16. September in der OÖ-Liga zwischen WSC/Hertha und FC Wels. Höchstwert!

