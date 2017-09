Die Regionalligisten tappen im Dunkeln

LINZ. Quo vadis, dritte Liga? Die Klubs wissen immer noch nicht, wie es weitergeht; eine Info-Sitzung wurde abgesagt.

Es ist fünf vor zwölf. Im kommenden Sommer soll die neue Ligen-Reform in Kraft treten – noch weiß aber niemand, wie die neue zweite Liga sowie der Unterbau aussehen sollen. Welche Lizenz-Kriterien müssen die Drittligisten im Falle eines Aufstiegs beachten, wird es überhaupt noch eine Regionalliga geben? Bei all diesen Fragen tappen die Klubs noch im Dunkeln.

Selbst OÖ-Fußballverbandspräsident Gerhard Götschhofer hat in einem OÖN-Interview vor Wochen bereits gefordert, dass endlich Bewegung in diese Causa kommen müsse: "Ich bin dafür, dass wir hier rasch vorankommen. Momentan merke ich auch in der gegründeten Arbeitsgruppe keine Bewegung, dabei stehen wichtige Entscheidungen an." Dabei fehlt ihm auch ein Bekenntnis zur Regionalliga: "Wenn die bestehende Regionalliga das Bestmögliche ist, dann passt das für mich. Aber dafür benötige ich auch eine Prüfung und in der Folge ein Bekenntnis dazu."

Kein Interesse der Vereine?

Zu allem Unmut wurde eine Info-Sitzung des ÖFB, bei dem all diese Fragen behandelt werden sollten, abgesagt. Diese wäre für den morgigen Dienstag in Graz geplant gewesen. Kuriose Begründung: Es sollen sich zu wenig Vereine für die Regionalliga-Sitzung angemeldet haben. "Das würde mich sehr verblüffen, wenn sich hier keiner angemeldet hätte. Zumal keiner weiß, wie es weitergeht", ist Vorwärts-Boss Reinhard Schlager verärgert. Er hofft auf ein Weiterbestehen der Regionalliga: "Das hätte eine andere Wertigkeit als eine Landesverbands-Liga unter der neuen zweiten Liga." Kein gutes Wort verliert auch LASK-Juniors-Coach Ronald Brunmayr: "Jeder gibt seit Monaten seinen Senf dazu, aber Informationsfluss gibt es überhaupt keinen."

Vielleicht kommt bald endlich Licht ins Dunkel: Für 15. Oktober (in Wien) und 17. Oktober (in Salzburg) sind die nächsten Info-Sitzungen geplant. Hoffentlich können diese stattfinden, denn: Es ist fünf vor zwölf...

