Die OÖ-Liga spielt verrückt

LINZ. Oedt verpasste mit erster Saisonniederlage Liga-Rekord, Bad Ischl weiter im Hoch.

Bad Ischl bleibt unter Neo-Trainer Jaschinski ungeschlagen. Bild: Hörmandinger

Diese verflixte achte Runde. Das dachte sich wohl nicht nur Oedt-Trainer Christian Mayrleb. Der OÖ-Liga-Spieltag am vergangenen Wochenende hatte einige verrückte Partien zu bieten.

Deja-Vu: Christian Mayrleb kassierte mit OÖ-Liga-Tabellenführer Oedt beim 0:1 gegen Grieskirchen nicht nur die erste Saisonniederlage – der Ex-Teamspieler hatte auch ein echtes Déjà-vu: Mit einem Sieg hätte Oedt Geschichte schreiben können. Noch nie ist es einer Mannschaft gelungen, die ersten acht Spiele in der höchsten Liga des Bundeslandes zu gewinnen. In einer ähnlichen Situation war Mayrleb 2014: Damals gab er mit seinem Ex-Klub Stadl-Paura ebenfalls am achten Spieltag beim 1:1 gegen SC Marchtrenk erstmals Punkte ab.

Irrer Spielverlauf: Führung nach einer Minute, Rückstand nach acht Minuten, Ausgleich eine Minute später. So sah die Gefühlslage von WSC/Hertha Wels in der Anfangsphase bei Edelweiß Linz aus. Bitter: Bis zur 94. Minute hatten die Welser durch Sulimani (66.) wieder 3:2 geführt – doch dann kam Edelweiß-Stürmer Bogdan und traf zum 3:3. Trotzdem bleibt das Kuranda-Team die einzige noch ungeschlagene Mannschaft dieser Saison. Ebenfalls in der 94. Minute traf ASK St. Valentin zum 4:3 in Micheldorf – drehte dabei einen 2:3-Rückstand.

Traumtor bei Comeback: "Ein verrückter Typ", sagte Gmundens Kapitän Hannes Danninger nach dem 2:0-Erfolg gegen Perg über Mitspieler Richard Veverka. Der Tscheche traf bei seinem Comeback aus 45 Metern.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema