Die Nerven flattern

BAD SCHALLERBACH. Titel-Favorit Bad Schallerbach trennte sich von Trainer Samir Hasanovic.

Nachdenklich: Harald Ruckendorfer muss bei Bad Schallerbach wieder als Trainer einspringen. Bild: Lui

Die beiden oberösterreichischen Landesligen werden immer mehr zu Trainerfriedhöfen. Im Westen wechselten während dieser Saison schon sieben Vereine ihre Betreuer, in der Landesliga Ost waren es gar schon acht Veränderungen. Das aktuellste Opfer: Bei Bad Schallerbach musste Samir Hasanovic gehen. Beim 1:2 in Freistadt saß der 52-Jährige schon gar nicht mehr auf der Bank des Tabellendritten. Die Form sprach gegen Hasanovic: Vier Punkte aus den jüngsten fünf Spielen waren für den eigentlichen Titel-Favoriten zu wenig.

Sportchef Harald Ruckendorfer wird die Saison interimistisch beenden – nahm den Ex-Trainer aber in Schutz: "Als Trainer ist man bei uns ein armes Schwein, wenn die Spieler die wichtigsten Tugenden nicht auf den Platz bringen." Bei der Niederlage im Mühlviertel ärgerte er sich auch über zwei dumme Ausschlüsse (Bojan Monar sah Gelb-Rot, Stefan Haslgruber Rot). "Das werden wir als Verein so nicht akzeptieren." Mit dem Aufstieg rechnet der 35-jährige Ex-Profi nicht mehr wirklich. "Eigentlich ist es ein Wahnsinn, dass wir trotz unserer Unform nur einen Punkt hinter dem Zweiten sind." Im Westen übernahm der SC Marchtrenk vor dem Stadtderby am kommenden Freitag mit dem 1:1 gegen Schärding die Tabellenspitze, weil Rivale Viktoria bei Friedburg (2:4) patzte. Kurios: Auch wenn Trainer Adam Kensy mit dem SC Meister wird, wird der Pole den Klub im Sommer verlassen. Sein Abgang (möglicherweise zu Gallneukirchen) ist fix.

Dass es in den Landesligen aber auch Langfristigkeit und Vertrauen am Trainersektor gibt, beweist Admira Linz: Wolfgang Nagl verlängerte um ein weiteres Jahr, steht bereits seit 17. Juni 2007 in der Coaching-Zone der Urfahraner.

