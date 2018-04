Die Nachwuchstrainer haben das Wort

RÜSTORF. ATSV Rüstorf aus der 1. Klasse Mitte-West siegte bei Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse-OÖ-Filialdirektor Franz Sonnleitner überreichte dem Gewinner-Verein 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild: Mewa

Am Osterwochenende wurden die Nachwuchskicker von ATSV Rüstorf gleich doppelt beschenkt: Der Verein aus der 1. Klasse Mitte-West siegte beim Nachwuchsgewinnspiel „Immer ein Leiberl“ von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA – sicherte sich 15 neue Trikots und einen Matchball.

Das Besondere beim Unterhausklub aus dem Hausruckviertel: In Rüstorf haben die Nachwuchstrainer das Wort. Weil es keinen echten Nachwuchsleiter gibt, werden alle Entscheidungen im Team gefällt. "Die Nachwuchstrainer machen das miteinander. Wir haben ein Team, motivieren damit auch das Umfeld", sagt mit Bernhard Vogl einer der Nachwuchstrainer. Davon profitieren auch die Rüstorfer Talente. Vogl: "60 bis 70 Jugendliche sind jetzt immer im Training. Den Schwung aus dem Nachwuchs können wir auch in die Kampfmannschaft mitnehmen, die beinahe nur aus eigenen Spielern besteht." In der unmittelbaren Zukunft hat der Verein zwei große Ziele: Trotz der gestrigen 0:1-Niederlage in Taiskirchen liegt das Team von Trainer Heinz Zoister auf Platz drei – eine Rückkehr in die Bezirksliga wäre möglich. Außerdem gibt es das "Projekt 2020". "Wir wollen es schaffen, in jedem Altersbereich eine Mannschaft zu stellen", erklärt Vogl.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema