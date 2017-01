Die "Faszination Hallenfußball" lebt auf

TRAUN. Ob Wien, Linz, Graz oder Wels – einst war der Bandenzauber ein Fan-Magnet Der OÖ-Auto-Günther-Hallencup setzt mit erwarteten 3000 Besuchern die Tradition fort.

Herbert Prohaska Bild: OÖN/www.oepb.at

Hallenfußball vor vollen Rängen ist ab morgen beim von den OÖNachrichten präsentierten 7. OÖ-Auto-Günther-Hallencup in der Trauner HAKA-Arena garantiert. Die "Faszination Hallenfußball" lebt zumindest an diesen drei Tagen im Jahr in Oberösterreich so richtig auf. Die im Vorjahr bereits erreichte Marke von 3000 Zuschauern wird an diesem Wochenende beim mit 22.000 Euro bestdotierten Hallenturnier Österreichs sicher überboten werden.

Viele werden sich noch an früher erinnern können. Da gehörte der Hallenfußball zu den Weihnachtsferien wie der Christbaum und der Besuch der Mette. Ab dem Stephanitag war die Wiener Stadthalle täglich ausverkauft, wenn sich beim Wiener Stadthallenturnier Herbert Prohaska, Hans Krankl & Co gegenüberstanden.

Gleiches galt für das Linzer Hallenturnier mit 8000 Zuschauern an zwei Spieltagen bei den ewig jungen Duellen zwischen LASK und Vöest sowie dem Auftritt zahlreicher Superstars wie Oleg Blochin mit Dynamo Kiew oder deutschen Top-Mannschaften wie Bayer Leverkusen.

Und auf lokaler Ebene fieberten 3000 Zuschauer und mehr dem Welser Stadthallenturnier in der damaligen Jubiläumshalle entgegen. "Der dichte Terminkalender im Profisport würde das alles heute nicht mehr zulassen. Es ist schade – ich habe den Hallenfußball als Spieler geliebt. Die Duelle waren genauso heiß wie auf dem Feld", erinnert sich Jürgen Werner zurück. Der heutige LASK-Vorstand hatte vor knapp 20 Jahren noch als Organisator des "Bundesliga-Hallencups" die Hallen quer durch Österreich gefüllt. Mittlerweile ist das auf Profiebene undenkbar.

Amateure statt Profis

Genau an diesem Punkt knüpften die Organisatoren der OÖ-Hallenliga an. "Wir haben von Beginn an gespürt, dass das Interesse der Zuschauer am Hallenfußball noch immer da ist. Mit Profistars können wir natürlich nicht aufwarten. Aber die OÖ-Liga ist schon während der Saison ein Publikumsmagnet – und mittlerweile kommen wirklich die Anhänger aller Vereine auch zum Hallencup", freut sich Cheforganisator Andreas Hofmann, der mit mehr als 3000 Zuschauern rechnet. "Beim Finale ist die Halle sowieso komplett voll. Ansonsten ist es ein ständiges Kommen und Gehen. Niemand sieht sich alle Spiele an. Viele Zuschauer richten sich danach, zu welchen Zeiten der jeweilige Lieblingsverein spielt."

OÖ-Fußballpräsident Gerhard Götschhofer ist ebenfalls begeistert. "Das Konzept, dass ausschließlich OÖ-Liga-Teams teilnehmen dürfen, hat sich voll bewährt." Die Spieler brennen sowieso jedes Jahr auf das Turnier. Im Gegensatz zur langen Meisterschaft ist in der Halle bei guter Tagesverfassung sogar der Titelgewinn möglich. Mittlerweile ist man auch so weit, dass jeder Verein zwei freiwillige Helfer abstellt, um das immer größer werdende Turnier stemmen zu können. Der Hallenfußball zieht eben immer noch.

Das Programm in Traun

Freitag, ab 17 Uhr: Vorrunde mit Donau Linz, FC Wels,

WSC/Hertha, Oedt, St. Martin, Perg, Edelweiß, Weißkirchen

Samstag, ab 14 Uhr: Vorrunde mit Vöcklamarkt, Bad Ischl, St. Marienkirchen, Micheldorf, Gmunden, Wallern, Neuhofen, Bad Schallerbach

Sonntag, ab 14 Uhr: Zwischenrunde;

17.15 Uhr: Legendenspiel mit Christian Mayrleb, Josef Schicklgruber, Herwig Drechsel & Co

17.45 Uhr: Halbfinale

19 Uhr: Finale

1 Kommentar (66) · 12.01.2017 10:30 Uhr von WEINACHTERL· 12.01.2017 10:30 Uhr Hoffentlich fangts ned zum Regnen an,weil des Dach is nimmer recht dicht. Antwort schreiben

