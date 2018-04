"Die Bundesliga hält uns am Schmäh"

VÖCKLAMARKT. Kein unnötiges Risiko: Die UVB Vöcklamarkt verzichtet aus wirtschaftlichen Gründen freiwillig auf die neue zweite Liga.

Sportchef Gerhard Schweitzer und Nachwuchsleiter Hans Nussbaumer. Bild: Hörmandinger

Für die UVB Vöcklamarkt könnte es nicht besser laufen. Sportlich liegt der Aufsteiger nach dem 4:1 über Kalsdorf auf Platz drei der Regionalliga – und wäre damit für die neue zweite Liga qualifiziert. Ein Aufstieg kommt dennoch nicht in Frage. Sportchef Gerhard Schweitzer: "Die Bundesliga hält uns Vereine am Schmäh. Wir sollen jetzt in eine Liga investieren, die in drei, vier Jahren garantiert auf Amateurbetrieb umstellen wird." Die UVB müsste heuer 200.000 Euro extra in die Infrastruktur stecken. Schweitzer: "Das ist nicht stemmbar. Außerdem frage ich mich: Wollen unsere Fans wirklich die Wacker Innsbruck Amateure sehen?"

Das ändert aber nichts an der Weiterentwicklung des Klubs.

Der Kader: Trotz des Aufstiegs wurde das Budget für die Kampfmannschaft nicht erhöht. Bereits in den vergangenen beiden Transferperioden wurden arrivierte Spieler abgegeben, und durch mehrere Nachwuchsspieler ersetzt. Schweitzer: "Wir haben das Grundgerüst für die Regionalliga. Der Rest wird durch junge Spieler aufgefüllt. Da steht auch das Trainerteam zu 100 Prozent dahinter, und wurde deshalb bis 2020 verlängert."

Das Marketing: Gemeinsam mit Schweitzer kam mit Gerhard Schmid auch ein neuer Finanzchef. Es war klar, dass die Einnahmen deutlich erhöht werden müssen. Dies gelang sowohl im Marketing (zahlreiche neue Sponsorenverträge), als auch in der Gastronomie (mit Melanie Winkler und Roland Pöhringer) mit neuen Konzepten eindrucksvoll. Zuletzt wurde ein neuer Fernsehturm errichtet, um die Sponsoren noch besser ins Bild zu rücken.

Die Umstrukturierung: Das Vereinsherz schlägt jetzt im neuen Klubbüro im Black-Crevice-Stadion. Schweitzer: "Hier findet täglich die Kommunikation zwischen Trainern, Sportchef, Sektionsleiter und Nachwuchsabteilung statt. In Absprache mit Ehrenpräsident Gallus Pesendorfer war es unsere Aufgabe, das Tagesgeschäft hierher zu verlegen. Das alles funktioniert, weil bei uns alle an einem Strang ziehen, und die gleiche Strategie mit jungen eigenen Nachwuchsspielern sowie hungrigen Fußballern aus dem Bezirk verfolgen." Und weil man sich nicht an finanziellen Abenteuern beteiligt...

