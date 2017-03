Derbyfieber in Wallern: Rekordbesuch garantiert

WALLERN. St. Marienkirchen/Polsenz nimmt viele Fans mit.

Wallern will heute jubeln. Bild: (Hörm.)

Ein Saison-Rekordbesuch ist heute in Wallern garantiert. Beim Derby gegen St. Marienkirchen/Polsenz (19 Uhr) ist immer viel los. "In Wallern freut man sich immer besonders auf uns. Kein Verein nimmt so viele Gästeanhänger mit. Das ist auch gut für den Kassier", kann sich St. Marienkirchens-Trainer Jürgen Aschauer über Unterstützung freuen. Ganz chancenlos sieht er sein Team auch auswärts nicht. "Wallern ist eines der spielstärksten Teams der Liga. Aber wenn es uns gelingt, lange ohne Gegentor zu bleiben, dann ist alles drinnen. Die Gastgeber hatten zuletzt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. "Vor allem die Niederlage in Neuhofen als besseres Team und nach einem vergebenen Elfmeter hat uns wehgetan. Wir müssen das so schnell wie möglich abschütteln", hofft Trainer Thomas Sageder.

Spannung verspricht auch das heutige Duell zwischen Gmunden und WSC/Hertha Wels. Die Gmundner haben daheim erst eine Niederlage einstecken müssen. Die Welser sind unter ihrem neuen Trainer Stefan Kuranda noch ungeschlagen – haben allerdings auch erst einen Sieg gefeiert. Noch schwieriger wird es für Bad Schallerbach auswärts bei Donau Linz. Die Schallerbacher sind als einziges OÖLiga-Team in diesem Frühjahr noch punktelos.

Angstgegner in Steyr

In der Regionalliga trifft Vorwärts Steyr heute daheim (19) mit Allerheiligen auf einen Angstgegner. Aus den vergangenen vier Spielen konnte man nur einen einzigen Punkt holen. "Ich hoffe, dass nach der Aufholjagd beim 3:3 nach 0:3 daheim gegen Lafnitz und dem Unentschieden bei Tabellenführer Gleisdorf wieder mehr Fans ins Stadion kommen. Die Mannschaft hätte sich das verdient."

