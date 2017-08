Derby in Grieskirchen: Lokal-Duell der Überläufer

GRIESKIRCHEN. OÖ-Liga: Die Orte sind zehn Kilometer getrennt, zwei "Seiten-Wechsler" bringen zusätzliche Brisanz.

Derbytime in Grieskirchen (li.) Bild: (Hörm)

Der eine spielte acht Jahre lang in Grieskirchen, der andere kickte in der Vorsaison noch bei St. Marienkirchen. Heute (17 Uhr) treffen die Überläufer Roland Meister und Thomas Stadler beim Derby in der OÖ-Liga zwischen Grieskirchen und St. Marienkirchen auf ihre Ex-Vereine.

"Ich bin gespannt, ob sich Roland heute mit uns eh in der Gäste-Kabine umzieht", schmunzelte St. Marienkirchen-Coach Jürgen Aschauer. Meister war langjähriger Kapitän beim Regionalliga-Absteiger, wechselte im Sommer zum zehn Kilometer entfernten Lokal-Rivalen. Aschauer: "Weil er mit seinem Bruder gemeinsam spielen wollte, das haben wir ermöglichen können." Bei seinem neuen Klub hat sich der 29-jährige Innenverteidiger bereits nach zwei Spielen einen Sonderstatus erarbeitet. "Auch ohne Schleife ist er der Chef am Platz, gibt die Kommandos", lobt Aschauer seinen Neuzugang. Den umgekehrten Weg machte Ex-St.-Marienkirchen-Kicker Thomas Stadler: Der 26-Jährige schloss sich im Sommer Grieskirchen an.

Vorwärts-Coach verwundert

Vorwärts Steyr gastiert heute (18 Uhr) in der Regionalliga bei Allerheiligen. Von einer Favoritenrolle will Coach Gerald Scheiblehner nichts wissen. "Ich musste über die Aussage eines Trainer-Kollegen den Kopf schütteln. Allerheiligen hat mit Schönberger, Pfingstner oder Trdina zahlreiche Ex-Profis in den Reihen. Es wird nicht einfach", zeigte sich Scheiblehner verwundert. (rawa)

