Der „teuerste Einkauf“ von Blau-Weiß Linz

LINZ. Für den langjährigen Publikumsliebling Samir Gradascevic griff Blau-Weiß Linz erstmals in das Geldbörserl. In der 2.Klasse ist der 39-Jährige immer noch aktiv.

Samir Gradascevic ist immer noch aktiv. Bild: Walter Meier

„Mit 40 Jahren ist wirklich Schluss“, sagt Samir Gradascevic mit einem Schmunzeln. Trotz seines fortgeschrittenen Alters – am 4. März feierte der Ex-Blau-Weiß-Publikumsliebling seinen 39. Geburtstag – schreibt die bosnische Zaubermaus noch immer sportliche Schlagzeilen.

Beim SC St. Pantaleon-Erla ist Gradascevic als Spielertrainer aktiv, liegt mit dem Klub nach dem 5:0 gegen Baumgartenberg als Tabellenführer in der 2. Klasse Nordost auf Aufstiegskurs. Doch selbst wenn mit seinem Verein der Aufstieg in die 1. Klasse gelingen sollte, die Blau- Weiß-Zeit stellt nichts in den Schatten. „Blau-Weiß bleibt immer der Verein meines Herzens“, sagt der gelernte Bürokaufmann.

Kein Wunder, schließlich hat Blau- Weiß für ihn auch tief in die Tasche gegriffen. In Fankreisen wird immer noch über den „teuersten Neuzugang“ in der Historie von Voest- Nachfolgeverein Blau-Weiß Linz gescherzt. 175.000 Schilling (rund 12.700 Euro) überwies der damalige OÖ-Ligist nämlich, um den Bosnier vom Landesligisten Gallneukirchen loszueisen. Davor zahlte der Stahlstadtklub nie Ablöse für einen Spieler. Gradascevic: „Ich glaube, es hat sich ausgezahlt.“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema