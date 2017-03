Der älteste Fußballverein Österreichs kämpft ums Überleben

WIEN. Die Vienna ist insolvent - Lässt sich der Konkurs abwenden?

Sportlich läuft es für die Vienna nicht so schlecht, wirtschaftlich muss sie ums Überleben kämpfen. Bild: Foto: gepa

WIEN. Quo vadis, Vienna! Das Schicksal des ältesten Fußballvereins Österreichs (gegründet am 22. August 1894) geht vielen nahe. Morgen werden die Gelb-Blauen, die aktuell Dritte in der Regionalliga Ost sind, in Insolvenz gehen. Etwas anderes lässt der Schuldenstand nicht zu. Der sechsmalige österreichische Meister (zuletzt 1955) und dreifache Cup-Sieger (zuletzt 1937) wird alles daran setzen, um den Konkurs zu vermeiden.

Das sei nicht unmöglich, sagt mit Geschäftsführer Gerhard Krisch jener Mann, der seit Jänner im Amt ist. Er sieht vor allem im Personalbereich großes Einsparungspotenzial, die Rede ist von 700.000 Euro. Zuletzt gab es Gespräche mit einer internationalen Sponsoring-Gruppe. “Die könnte uns helfen, den ersten Schritt zu schaffen“, erläuterte Krisch. Nachsatz: „Wir werden das alleine nicht schaffen, die gesamte Vienna-Familie muss helfen.“

Vizepräsident Robert Hammerl betonte, dass „es äußerst wichtig ist, in der Regionalliga zu bleiben“. Doch unter dem Schatten der Insolvenz ist das schwierig. Der Zwangsabstieg droht. Die Vienna hofft auf einen guten Draht zum Österreichischen Fußballbund (ÖFB), der das letzte Wort hat.

Das „Derby of Love“ hat Kultstatus

Eine Art Profifußball auf der altehrwürdigen Hohen Warte in Döbling gab es zuletzt 2014. Damals stieg der Wiener Verein aus der Ersten Liga ab. In der Folge gab es nicht nur Negativschlagzeilen. Das „Derby of Love“, also das in aller Freundschaft und Herzlichkeit geführte Lokalduell mit dem Wiener Sportklub, lockt regelmäßig um die 6000 Zuschauer an. Es wäre schade, wenn solche Fußballfeste bald der Vergangenheit angehören würden.

Solidarität äußerten zuletzt die Großklubs Rapid und Austria, die der Vienna Freundschaftsspiele und die Einnahmen daraus anboten. Darüber zeigen sich auch die bemitleidenswerten Spieler beeindruckt. Mitten drin statt nur dabei der ehemalige Teamverteidiger Markus Katzer, der einst für Rapid kickte.

Wäre da nicht die wirtschaftliche Misere, hätten die Döblinger sogar eine rechnerische Aufstiegschance in die Erste Liga. Der Rückstand auf Regionalliga-Ost-Tabellenführer Ritzing beträgt nur vier Punkte. Doch das ist im Moment nebensächlich. Jetzt geht es nur ums Überleben.

