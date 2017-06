Der Torjäger, der keine Vorbereitung braucht

GRAMASTETTEN. Obwohl Cordeiro Soares Junior Delcio für einen Absteiger stürmt, gelangen ihm bereits 19 Tore.

Bild: OÖFV

19 Treffer in 23 Spielen – und das ohne Vorbereitung mit der Mannschaft. Diese Bilanz kann sich sehen lassen. Als vor einem Jahr Cordeiro Soares Junior Delcio im Sommer eine Jugendfreundin im Mühlviertel besuchte, wusste noch niemand etwas von den fußballerischen Qualitäten des Brasilianers. Er ergriff die Chance einiger Probetrainings in der Umgebung, Bezirksligist Gramastetten schlug schlussendlich zu.

Das einzige Problem: Der 24-jährige Brasilianer darf mit seinem Besuchervisum immer nur für drei Monate in Österreich bleiben. Eine Vorbereitung mit der Mannschaft war somit nie möglich.

Obwohl Gramastetten am Tabellenende der Bezirksliga Nord liegt und der Abstieg in die 1. Klasse schon fixiert ist, gelangen Cordeiro bisher 19 Tore. "Er möchte Profi werden, das ist sein großes Ziel", sagt Gramastetten-Sportchef Lukas Steidl. Dazu hat sich der Brasilianer auch mit Landsmann und LASK-Profi Fabiano getroffen, der ihm mit Erfahrungen zur Seite stehen konnte.

Bereits nach dem 3:4 gegen Bad Leonfelden kehrte der Angreifer wieder nach Brasilien zurück, er verpasst somit auch die letzte Runde. Zumindest 90 Tage muss er jetzt in seiner Heimat verbringen, bevor er das nächste dreimonatige Gastspiel in Österreich – vielleicht auch in einer höheren Liga – absolvieren kann.

