Der "Nicht-Abstiegs-Pakt" der Regionalligisten wackelt

LINZ. In drei Tagen startet die Fußball-Regionalliga in die Früjahrssaison. Bereits jetzt wird bei den sechs OÖ-Teams schon in die Glaskugel geblickt: Was passiert, wenn die neue Liga-Reform kommt?

Yusuf Efendioglu will mit Vorwärts Steyr auch in der Frühjahrssaison wieder jubeln. Bild: Moser

Oder zieht im Sommer gar ein Verein die Notbremse und steigt freiwillig ab? Das sind die wichtigsten Fragen vor dem Frühjahrsauftakt:

Wer will aufsteigen?

Die Aufstiegsfrage ist eigentlich schon entschieden, obwohl in der dritthöchsten Liga noch keine Frühjahrsrunde absolviert wurde: Mit dem Zweiten Hartberg hat lediglich ein Regionalligist einen Lizenz-Antrag für die Erste Liga gestellt, Winterkönig Gleisdorf oder Top-Teams wie Lafnitz und Stadl-Paura hegen keine Aufstiegsambitionen. Der Grund: Die neue Liga-Reform kommt erst im Spieljahr 2018/2019. Das bedeutet, dass in der kommenden Saison den potentiellen Aufstiegskandidaten der Sprung in die zweite Spielklasse billiger käme, weil zwei Teams direkt aufsteigen dürfen.

Ist die Regionalliga für die OÖ-Vereine noch attraktiv?

"Ja, noch ist die Regionalliga für uns Oberösterreicher attraktiv", sagt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner. Das könnte sich in den kommenden Jahren aber ändern. Scheiblehner: "Mit der Liga-Reform wird die Regionalliga in puncto Attraktivität wohl von der neuen zweiten Liga abgelöst." Dann muss man sich entscheiden. Scheiblehner: "Entweder ich wage den Sprung als Amateurverein in das aufgelockerte Profitum, oder ich ziehe mich in die Landesverbände zurück, wo sich in Zukunft für den Breitensport wohl alles abspielen wird." Die Sinnfrage stellt sich bald für mehrere Vereine. "Wir wissen ja noch nicht wirklich, was mit der Regionalliga in ein paar Jahren passiert. Aber eine österreichweite dritte Liga könnten wir uns sicher nicht leisten", sagt Franz Reisegger, Sportchef des Tabellenneunten Gurten.

Halten sich die OÖ-Teams an das besprochene "Gentlemen’s Agreement", wonach kein Verein zu Saisonende freiwillig den Gang in die OÖ-Liga antritt?

Das ist sehr unsicher. Zwar gab es im Winter beim OÖ-Fußballverband eine Sitzung, in der sich alle sechs Vereine signalisiert hatten, auf den laut Statuten möglichen freiwilligen Abstieg aus der Regionalliga zu verzichten – in der Realität sieht das anders aus. "Für mich war diese Sitzung unnötig", sagt etwa Stadl-Paura-Sportchef Johann Stöttinger. Sein Klub musste bereits im Winter den Sparstift ansetzen. Laut Statuten wäre ein freiwilliger Rückzug in die OÖ-Liga bis zum 1. Juni möglich. "Diese Regel gibt es ja schon länger und nicht erst seit gestern. Also muss man es auch respektieren, wenn sie jemand in Betracht zieht. Ich halte davon auch nicht viel und sage derzeit Nein zum freiwilligen Abstieg. Ich kann aber jetzt auch noch nicht sagen, wie sich bei uns im Juni die wirtschaftliche Lage entwickelt." Worte, die abstiegsgefährdete Unterhaus-Vereine nicht gerne hören. Denn: Je mehr Drittligisten am Saisonende in die OÖ-Liga absteigen müssen oder wollen, desto größere Auswirkungen hat das auch auf die Absteiger in den unteren Ligen.

ATSV Stadl-Paura

Der Gedanke an Profi-Fußball ist in Stadl-Paura so schnell verflogen, wie er gekommen war. Neo-Trainer Erich Renner musste im Winter eine neue Mannschaft formen.

OÖN-Prognose: Ein gesicherter Mittelfeld-Platz geht sich aus.

Zu: Trainer Renner, Jamakovic, Georgiev, St. Duvnjak (alle FC Wels), Koch (SC Marchtrenk), Fernandez (St. Florian), M. Ramakic (Blau-Weiß Linz Amateure), Duric (Kooperationsspieler LASK). Ab: Trainer Mayrleb, Mustecic, Anitoiu, Ciobanu, Pervan (alle Oedt), Bukva (WSC/Hertha), Hamzaj (ASK St. Valentin), Golkar (SC Marchtrenk), Hinterberger (Floridsdorfer AC)

Wunschelf: Kasprisin; Stadlbauer, D. Duvnjak, Krachanov, L. Mayer; P. Hofstätter, R. Hofstätter, Jamakovic, Fernandez; Petter, Exposito.

SK Vorwärts Steyr

Vorwärts Steyr um Trainer Gerald Scheiblehner verfolgt einen ambitionierten Plan. Im Frühjahr wollen die Rotjacken die Herbst-Leistungen bestätigen, in der kommenden Saison soll dann der nächste Schritt erfolgen.

OÖN-Prognose: Der Titel „Oberösterreichs bester Amateurverein“ ist in dieser Saison zum Greifen nahe.

Zu: Gimpl (Anif), Ratzenberger (FC Wels). Ab: M. Reisinger (Askö Pregarten), Kohl (Wolfern), Zuljevic (Cro).

Wunschelf: Großalber; Halbartschlager, N. Wimmer, A. Danninger, Staudecker; Ch. Bader, Himmelfreundpointner; Gotthartsleitner, Efendioglu, Sulejmanovic; Martinovic.

SPG Pasching/LASK Juniors

Stützen wie Felipe Dorta und Mario Reiter sind weg – dafür kann SPG-Coach Ronald Brunmayr auf die wieder fitten Marko Raguz und Philipp Schmiedl sowie Verstärkungen aus dem Profi-Kader bauen.

OÖN-Prognose: Ein Platz unter den Top Fünf ist für den aktuellen Tabellenachten keineswegs unrealistisch.

Zu: Celic, St. Drechsel, Beglerovic, Brankovic,Zeckanovic (alle FAL). Ab: Lugonja (Kooperationsspieler Liefering), Dorta (Wacker Innsbruck), Reiter (Oedt).

Wunschelf: N. Schmid; Lageder, Probst, Celic, Licinar; D. Reiter, Huskic, Karatas, Misic; Raguz, Ph. Schmiedl

Union Raiffeisen Gurten

Gurten hat mit Youngsters wie Adolphe Belem und Co. ein interessantes Transfer-Programm hinter sich. In einer gefestigten Mannschaft können sich die Talente erstmals in der dritten Liga beweisen.

OÖN-Prognose: Gegen die Innviertler werden sich wieder einige größere Teams die Zähne ausbeißen.

Zu: Anys (Regau), N. Vasic (Grubweg, Ger), D. Hadzic (Bad Schallerbach), Belem (Lembach), Hüttmair (Wacker Burghausen, Ger). Ab: J. Feichtinger (Taufkirchen/Pr.), F. Wimmleitner (Altheim), Altendorfer (Hofkirchen)

Wunschelf: Wittner; Burghuber, Hirsch, Th. Reiter, Schnaitter; Toth, Schott; Belem, M. Feichtinger, Zirnitzer; Gerner.

Union T.T.I St. Florian

St. Florian geht als Tabellenzwölfter in das Frühjahr. Mit Rückkehrer Gabriel Schneider und Transfer-Coup Fabian Schnabel soll der Abstieg verhindert werden.

OÖN-Prognose: Der Klassenerhalt entscheidet sich für St. Florian auf den fremden Plätzen. Auswärts wurden bisher nur zwei Punkte geholt.

Zu: F. Schnabel (Blau-Weiß Linz), Leonhartsberger (Schwertberg), Ploberger (Asten), A. Pilz (WAC-Amateure) Ab: Michl (WSC/Hertha), Fernandez (Stadl-Paura), Rozic (Lembach), Lutz (Karriereende).

Wunschelf: Schützeneder; Naderer, Th. Winkler, D. Winkler, Hinterreiter; F. Schnabel, G. Schneider, Mittermayr, Varga; Bytyci, Radovanovic.

SV Pöttinger Grieskirchen

Grieskirchen startet als Tabellen-Vorletzter die „Mission Klassenerhalt“. Das Auftakt-Glück: Gegen Top-Team Hartberg kann man nur überraschen.

OÖN-Prognose: Der Kader ist im Vergleich zum Herbst nicht unbedingt breiter geworden. Viel hängt an der Trefferquote des wieder fitten Top-Torjägers Daniel Lindorfer.

Zu: Ekmekci (Wallern), M. Sulimani (WSC/Hertha), Petanejk (Dragovoljac, Cro). Ab: H. Sulimani, Madlmayr (beide WSC/Hertha), I. Peric (Wallern), K. Ascic (Edelweiß Linz).

Wunschelf: Fuchsjäger; Dimitrov, Petanejk, Pollak, R. Meister; M. Sulimani, Scharschinger, Ekmekci, Neuböck; Kerekov, Lindorfer.

