Der Nachwuchs soll den Aufstieg schaffen

LINZ. Die SV Urfahr aus der 2. Klasse Mitte siegte bei Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse-OÖ-Filialdirektor Thomas Lettner (2. v. r.) überreichte der SV Urfahr 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild: Mewa

Bei der SV Urfahr wird die Nachwuchsarbeit gelebt. Beim gestrigen 2:5 gegen den FC Dardania waren wieder einige junge Talente im Einsatz, die die 20-Jahre-Marke noch weit unterschreiten. „Wo kann ich sonst besser den Nachwuchs einbauen als in der 2. Klasse“, sagt Trainer Markus Ecker. Kein Wunder: Ecker ist neben seiner Tätigkeit als Coach auch Nachwuchsleiter und Sportchef bei den Urfahranern. „Wir wollen trotz unserer vielen jungen Spieler um den Aufstieg mitspielen.“

Nicht nur bei der Kampfmannschaft werden die Youngsters forciert: Vor einer Woche gab es auch das jährliche Nachwuchstrainingslager, an dem 54 Jungkicker des Vereins teilgenommen haben. Mitgemacht hat der Klub in der Vorwoche auch beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA – mit Erfolg. Urfahr sicherte sich 15 neue Trikots und einen Matchball. Auch in dieser Woche kann unter www.nachrichten.at/unterhaus von Montag bis Mittwoch wieder abgestimmt werden.

