Der Nachwuchs ist die Altenberger Zukunft

ALTENBERG. Sportunion Altenberg aus der 1. Klasse Mitte siegte beim "Immer ein Leiberl"-Gewinnspiel.

Sparkasse-OÖ-Filialdirektor Dominik Englstorfer überreichte in Altenberg 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild: Mewa

„Der Nachwuchs ist unsere Zukunft“ – unter diesem Motto wird bei Altenberg die Nachwuchsarbeit gelebt. 120 Kinder laufen in acht Altersklassen dem runden Leder nach. Mit 24 ehrenamtlichen Trainern ist auch der Betreuerstab in der Jugendabteilung des Vereins aus der 1. Klasse Mitte bereits gut aufgestellt. Ab Winter soll es noch professioneller werden: Ein Individualtrainer konnte verpflichtet werden und wird sich intensiv um die Nachwuchsteams sowie Betreuer kümmern.

Ein Höhepunkt des Nachwuchs-Fußballjahres steigt mit dem Pfingstcup ebenfalls in der Winterpause. Das von Altenberg ins Leben gerufene Turnier findet 2017 bereits zum elften Mal statt und wird in fünf Altersklassen an drei Tagen gespielt.

Der eingeschlagene Weg zahlt sich aus: Im Sommer schaffte der Klub nur mit einheimischen Spielern den Aufstieg in die 1. Klasse – rangiert nach dem gestrigen 5:2 gegen das 1b-Team von OÖ-Ligist Donau Linz auf Platz sechs.

Erfolgreich war der Klub auch beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA. Mit dem Voting-Sieg sicherte man sich 15 neue Trikots und einen Matchball. Wie die Unterhaus-Kicker verabschiedet sich auch das Leiberl-Gewinnspiel in die Winterpause. Ab der ersten Frühjahrsrunde kann wieder abgestimmt werden.

