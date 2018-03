Der Nachwuchs hat bei uns ein Leiberl

LINZ. Mit dem Frühjahrsstart beginnt auch wieder das beliebte Gewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA.

Ein eingespieltes Team: Sparkasse-OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub (links) gemeinsam mit OÖNachrichten-Chefredakteur Gerald Mandlbauer (rechts). Bild: Weihbold

Ab dem Wochenende regiert König Fußball auch wieder im Unterhaus. Rund 370 Mannschaften gehen in den verschiedenen Klassen auf Tor- und Punktejagd. Mittendrin statt nur dabei sind auch die Oberösterreichischen Nachrichten, die wie gewohnt jeden Montag in der Unterhaus-Beilage ausführlich über das Geschehen im Amateur-Fußball berichten werden. Wie in den vergangenen Jahren spielen wir dabei den Doppelpass mit zwei starken Partnern: der Sparkasse Oberösterreich und ERIMA. "Wir sind mit 162 Filialstandorten in den Regionen präsent. Der Fußball spielt sich ebenfalls in allen Regionen ab. Das passt gut zusammen. Viele unserer Kunden sind entweder aktiv in den Vereinen tätig oder sind begeisterte Zuseher auf den Fußballplätzen des Landes", sagt Sparkasse OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub.

Zehn Jahre "Immer ein Leiberl"

Ein Fixpunkt ist im Frühjahr auch wieder das Gewinnspiel "Immer ein Leiberl". Rockenschaub: "Die Leiberlaktion kommt direkt dem Nachwuchs zugute. Dies entspricht unserem Sponsoringgedanken, den Nachwuchs zu fördern, für Sport und Bewegung zu gewinnen und damit beizutragen, dass Kinder und Jugendliche gesund und fit heranwachsen." ERIMA-Geschäftsführer Willy Grims sieht es ähnlich: "ERIMA steht für eine langfristige Partnerschaft. Wir investieren gerne in den Nachwuchs."

Langfristigkeit ist ein gutes Stichwort: Das Nachwuchsgewinnspiel feiert in dieser Saison nämlich sein zehnjähriges Jubiläum. Mehr als 5000 Trikots und 300 Bälle wurden in den vergangenen zehn Jahren an die Gewinner-Vereine übergeben – "Immer ein Leiberl" etablierte sich als Fixpunkt in der Unterhaus-Saison.

Abgestimmt werden kann von Montag bis Mittwoch (bis 16 Uhr) auf nachrichten.at/unterhaus. Jede Woche gibt es für den Sieger-Verein 15 Trikots und einen Matchball zu gewinnen. Außerdem erscheint jeden Montag in der Unterhaus-Beilage ein Bericht über den Voting-Sieger. Abstimmen lohnt sich!

