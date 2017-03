Der Nachwuchs hat bei uns ein Leiberl: Trikots und Matchbälle gewinnen

LINZ. Mit dem Frühjahrsstart beginnt auch wieder das beliebte OÖNachrichten-Gewinnspiel.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ab dem Wochenende regiert König Fußball auch wieder im Unterhaus. Rund 370 Mannschaften gehen in den verschiedenen Klassen auf Tor- und Punktejagd. Mit dem Ankick startet erneut die Aktion "Immer ein Leiberl".

Mittendrin statt nur dabei sind auch die Oberösterreichischen Nachrichten, die wie gewohnt jeden Montag in der Unterhaus-Beilage ausführlich über das Geschehen im Amateur-Fußball berichten werden. Wie in den vergangenen Jahren spielen wir dabei den Doppelpass mit zwei starken Partnern: der Sparkasse Oberösterreich und ERIMA.

"Der Fußball ist in allen Gemeinden ein Thema. Großer Wert wird in den Vereinen auf die Nachwuchsarbeit gelegt. Sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen, ist der Sparkasse OÖ ebenso ein besonderes Anliegen", sagt Sparkasse OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub.

Im Netz um Leiberl voten

Ein Fixpunkt ist im Frühjahr auch wieder das Gewinnspiel "Immer ein Leiberl". "Wir investieren gerne in den Nachwuchs, die Sieger kommen aus allen Teilen von Oberösterreich", sagt ERIMA-Geschäftsführer Willy Grims.

Abgestimmt werden kann von Montag bis Mittwoch (bis 16 Uhr) auf nachrichten.at/unterhaus. Jede Woche gibt es für die Sieger-Vereine 15 Trikots und einen Matchball zu gewinnen.

3 Fragen an ... Michael Rockenschaub

Generaldirektor der Sparkasse OÖ

Seit Jahren ist die Sparkasse Oberösterreich als verlässlicher Partner der OÖNachrichten im heimischen Unterhaus auf Ballhöhe. Generaldirektor Michael Rockenschaub über die Beweggründe für diese „Bankverbindung“.

1. Am Wochenende wird die Saison im Unterhaus angepfiffen. Warum spielen die Sparkasse und der Amateur-Fußball einen so guten Doppelpass?

Wir sind mit 162 Filialstandorten in den Regionen präsent. Der Fußball spielt sich ebenfalls in allen Regionen ab. Das passt gut zusammen. Mit 410.000 Kunden sind wir außerdem die kundenstärkste Bank im Land. Viele unserer Kunden sind entweder aktiv in den Vereinen tätig oder sind begeisterte Zuseher auf den Fußballplätzen des Landes.

2. Gibt es noch einen weiteren wichtigen Querpass der Sparkasse OÖ zum Fußball?

Die Sparkassen sind seit über 40 Jahren Partner der SparkasseSchülerliga. Zuletzt wurde diese Partnerschaft sogar um drei weitere Jahre verlängert. An diesem Bewerb nehmen alleine in Oberösterreich jährlich 125 Schulmannschaften und rund 2000 Jungkicker teil. Die Sparkasse-Schülerliga ist nicht nur eine Talenteschmiede. Fußball fördert auch den Teamgeist, gibt Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und sorgt für körperliche Fitness.

3. In der Partnerschaft mit den OÖNachrichten fix verankert ist auch das renommierte Voting-Gewinnspiel „Immer ein Leiberl“. Was ist das Besondere an dieser wöchentlichen Aktion?

Die „Leiberlaktion“ kommt direkt dem Nachwuchs zugute. Dies entspricht unserem Sponsoringgedanken, den Nachwuchs zu fördern, für Sport und Bewegung zu gewinnen und damit beizutragen, dass Kinder und Jugendliche gesund und fit heranwachsen.

