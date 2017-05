Der Kilometer-Fresser durfte aufsteigen

LINZ. Der Braunauer Referee Stefan Ebner hat den Aufstieg in die Erste Liga geschafft.

Stefan Ebner Bild: (Furtner)

Mehr als 60.000 Kilometer blieben seit 2012 auf der Strecke – jetzt hat es Stefan Ebner endlich geschafft. Dem 25-jährigen Braunauer gelang der Aufstieg in die Erste Liga. Aber nicht als Spieler, sondern als Schiedsrichter. "Mein erstes Etappenziel ist erreicht. Irgendwann will ich in der Bundesliga pfeifen", freut sich Ebner.

Seinem Traum vom Profi-Referee hat Ebner in den vergangenen Jahren einiges untergeordnet: Seit fünf Jahren stand er im Talentekader, seit zwei Jahren im ÖFB-Förderkader. In dieser Zeit verbrachte der gebürtige Innviertler fast mehr Zeit auf vier Rädern im Auto als auf den Fußballplätzen. Ebner: "Zu den Schiri-Trainings musste ich zwei Mal in der Woche nach Linz pendeln. Die Aufwandsentschädigungen für das Pfeifen ist dafür auf der Strecke geblieben. Man muss aber lernen, zu verzichten, wenn man etwas erreichen will."

Hauptberuflich arbeitet das Schiri-Talent bei einer Versicherung im Außendienst. "Ich bin gerne mit Leuten zusammen", sagt der Aufsteiger. Eine Tugend, die ihm auch bei seiner neuen Herausforderung im Umgang mit den Profi-Kickern helfen wird. (rawa)

