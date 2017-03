Der FC Bayern der OÖ-Liga

VÖCKLAMARKT. Vöcklamarkt lässt die Rekorde purzeln und beginnt die Planungen für die dritte Liga.

Vöcklamarkt-Stürmer Leitner (re.) traf gegen Micheldorf doppelt. Bild: (Hörm)

Vöcklamarkt setzt in der OÖ-Liga nach dem 3:1 gegen Micheldorf neue Maßstäbe – und dominiert dabei die höchste Amateurliga des Landes beinahe so eindeutighh, wie man es sonst nur vom FC Bayern in der deutschen Bundesliga gewöhnt ist. Dank des 15. Sieges im 18. Spiel ließen die Hausruckviertler auch einige Rekorde purzeln.

Uralt-Rekord geknackt: Mit dem 3:1 gegen die Kremstaler ist Vöcklamarkt nicht nur in dieser Saison, sondern insgesamt seit 24 Spielen ungeschlagen. Das gelang zuletzt 1960 vor 57 Jahren.

Punktekaiser: 48 Punkte in 18 Runden ergibt einen Schnitt von 2,6 Zählern pro Partie. Das hat zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie ein Team aus der OÖ-Liga geschafft.

Außer Reichweite: Ähnlich wie den Konkurrenten des FC Bayern in Deutschland geht es auch den ersten Vöcklamarkt-Verfolgern Donau Linz (1:1 bei WSC/Hertha) und FC Wels (0:1 bei Edelweiß Linz) in der OÖ-Liga. Weil beide Teams Punkte liegen gelassen haben, beträgt der Vorsprung der Hausruckviertler bereits 15 Punkte. Auch das hat es in der OÖ-Liga nach 18 Runden noch nie gegeben.

Die Bayern als Vorbild

Zum Meistertitel lässt sich der Liga-Dominator trotzdem noch nicht gratulieren. "Das gäbe es auch bei den Bayern nicht", schmunzelt Vöcklamarkt-Sportchef Alois Gerbl. Hinter den Kulissen beginnen die Planungen aber schon für die Regionalliga. Am Samstag gab es ein erstes Treffen mit der Mannschaft, in den kommenden Wochen werden die Gespräche mit den Spielern intensiviert. Eines ist bereits fix: Erfolgscoach Jürgen Schatas würde auch den Schritt in die dritte Liga mitgehen.

