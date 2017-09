Der Daviscup soll Welser Derby nicht die Show stehlen

WELS. In Wels wird ab heute nicht nur im Daviscup mit dem Filzball aufgeschlagen – heute (19 Uhr) steigt auch das große Fußball-Derby zwischen dem FC Wels und WSC/Hertha in der OÖ-Liga.

"Zum Glück spielt Dominic Thiem schon am Vormittag. Wir erwarten 1500 Zuseher", sagt Juan Bohensky, Obmann des Heimvereins FC Wels.

Finanziell lohnt sich der Lokal-Schlager auf jeden Fall – sportlich wird es für sein Team gegen den Aufstiegskandidaten WSC/Hertha sehr schwierig. Mit Langeder, Gas, Scharsching und Rafajac beklagt das Kablar-Team prominente Ausfälle. WSC/Hertha-Coach Stefan Kuranda rechnet trotzdem mit einer engen Partie: "Beide Teams haben sich im Sommer gut verstärkt und sind stark gestartet. Es wird ein spannendes Derby."

Seine Heimbilanz verlängern will Micheldorf gegen Tabellenführer Oedt: Vor 350 Tagen kassierten die Kremstaler in der cool & fair Arena ihre letzte Niederlage.

Bevor es in der kommenden Woche zu den ÖFB-Cup-Schlagerspielen kommt, wollen Vöcklamarkt und St. Florian in der dritten Liga noch einmal Schwung holen: Die Hausruckviertler gastieren in Kalsdorf, St. Florian empfängt die WAC-Amateure. (rawa)

