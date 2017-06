Das sind die Relegations-Spiele

Nachspielzeit im Fußball-Unterhaus: Diese Vereine bestreiten noch ihr "Finale"

Im Unterhaus gibt es noch eine K.o.-Runde, auch Relegation genannt. Bild: Gepa

Oberösterreichs Fußball-Unterhaus geht in dieser Woche in die Verlängerung. In 13 Relegationsspielen kämpfen 26 Mannschaften noch um Aufstieg beziehungsweise um den Klassenerhalt. Die offiziellen Spieltermine sind am Donnerstag (19 Uhr) und Sonntag (18 Uhr). Die Vereine können aber in beidseitigem Einverständnis die Partien vorverlegen. Die endgültigen Spieltermine sind am Dienstag spätestens um 10 Uhr auf www.ofv.at im Bereich Datenservice unter dem Button „Relegation Unterhaus“ einsehbar.

Das sind die Relegationsduelle:

Utzenaich (Bezirksliga West) – Neumarkt/Pötting (Landesliga West)

Vorchdorf (Bezirksliga Süd) – Doppl/Hart (Landesliga Ost)

Altmünster (1. Klasse Süd) – Allhaming (Bezirksliga Süd)

Senftenbach (1. Klasse Südwest) – Ranshofen (Bezirksliga West)

Eggerding (1. Klasse Nordwest) – Wartberg/Aist (Bezirksliga Nord)

Vorwärts Steyr 1b (1. Klasse Ost) – Wolfern (Bezirksliga Ost)

Mining/Mühlheim (2. Klasse Südwest) – Laab (1. Klasse Südwest)

Tragwein (2. Klasse Nordost) – Lasberg (1. Klasse Nordost)

Haslach (2. Klasse Nordwest) – Klaffer (1. Klasse Nord)

SPG Stahl/Westbahn (2. Klasse Mitte) – Haidershofen (1. Klasse Ost)

St. Wolfgang (2. Klasse Süd) – Roitham (1. Klasse Süd)

Hartkirchen (2. Klasse Mitteost) – Eferding/Fraham (1. Klasse Mitte)

WSC/Hertha Wels (2. Klasse Südost) – Freinberg (1. Klasse Nordwest)

