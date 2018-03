Das sind die Bewerber für die neue zweite Liga

WIEN. Am gestrigen Donnerstag endete die Abgabefrist für die Lizenz- und Zulassungsanträge zur Saison 2018/19. Dabei sind insgesamt 28 Anträge von allen 20 Bundesliga-Klubs sowie 8 Klubs aus den Regionalligen eingegangen.

Gibt es in Steyr bald wieder Bundesliga-Fußball zu sehen? Bild: Moser

Darüber hinaus haben mit dem FK Austria Wien, SK Puntigamer Sturm Graz, SK Rapid Wien und FC Wacker Innsbruck vier Bundesliga-Klubs die Teilnahme ihrer Amateurmannschaft an der neuen zweiten Liga beantragt, womit sich in Summe ein Pool von 32 Mannschaften für insgesamt 28 Plätze (12 Tipico Bundesliga und 16 2. Liga) ergibt.

Lizenzanträge für die Tipico Bundesliga



Tipico Bundesliga: CASHPOINT SCR Altach, FC Flyeralarm Admira, FC Red Bull Salzburg, FK Austria Wien, LASK, RZ Pellets WAC, SKN St. Pölten, SK Rapid Wien, SK Puntigamer Sturm Graz, SV Mattersburg.

Sky Go Erste Liga: FC Wacker Innsbruck, KSV 1919, SC Austria Lustenau, SC Wiener Neustadt, SV Guntamatic Ried, TSV Prolactal Hartberg.

Zulassungsanträge für die 2. Liga



Sky Go Erste Liga: FAC Wien, FC Blau Weiß Linz, FC Liefering, WSG Swarovski Wattens.

RL Ost: FC Karabakh, SKU Ertl Glas Amstetten, SV Horn;

Zulassung als Amateurteam des BL-Klubs: FK Austria Wien Amateure, SK Rapid Wien II.

RL Mitte: FC Juniors OÖ, SK Austria Klagenfurt, SK Vorwärts Steyr, SV Allerheiligen, SV Lafnitz; Zulassung als Amateurteam des BL-Klubs: Sturm Graz Amateure.

RL West: Zulassung als Amateurteam des BL-Klubs: FC Wacker Innsbruck II.

Die „Lizenz“ ist Voraussetzung für die Teilnahme an der höchsten Spielklasse und berechtigt ebenso zur Teilnahme an der neuen 2. Liga. Die „Zulassung“ berechtigt bei sportlicher Qualifikation zu der Teilnahme an der 2. Liga. Eine Entscheidung des Senates 5 ergeht spätestens mit dem 30. April.

