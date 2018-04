Das ist Oberösterreichs einzige Legionärin

BIELEFELD. Magdalena Jakober spielt für den deutschen Frauen-Zweitligisten Arminia Bielefeld.

Bielefeld-Coach Markus Wuckel mit der Linzerin Magdalena Jakober Bild: Facebook

Als einzige Fußballerin aus Oberösterreich ist Magdalena Jakober in Deutschland beim Frauen-Zweitligisten Arminia Bielefeld engagiert. Nach ihrem Karrierestart im Alter von acht Jahren bei Traun und den Zwischen-Stationen LSC Linz (2008/09) und Kleinmünchen (2009–2012) übersiedelte die Studentin der Bildungswissenschaften und Psychologie 2013 nach Jena zum Bachelor-Studium und gleichzeitig zum Erstligisten FF USV Jena. Mittlerweile kickt sie in Bielefeld – und hat den Sprung ins Ausland nie bereut.

Sie sind Oberösterreichs einzige Legionärin im Ausland – ist es für eine Österreicherin eigentlich schwieriger, im Nachbarland Fuß zu fassen?

Ich denke, dass es am Anfang für jede ausländische Spielerin etwas härter ist, weil man sich erst in einer neuen Stadt und bei dem neuen Verein etablieren muss. Aber auf dem Platz kommt es letztendlich auf die Leistung an. Jeder Trainer will gewinnen und stellt die elf Besten auf.

Sie haben damals den Sprung in die deutsche Bundesliga also nie bereut?

Auf keinen Fall! In den vergangenen Jahren habe ich mich nicht nur sportlich, sondern vor allem auch persönlich weiterentwickelt. Diese Erfahrungen hätte ich in Österreich nie machen können. Wenn ich nochmals die Wahl hätte, würde ich auf jeden Fall wieder ins Ausland gehen.

Ihre neue Heimat hat auch auf Ihr Vorbild abgefärbt. Sie sind ein großer Fan von Marco Reus, stimmt das?

Ja, das stimmt. Er kann mit seiner Schnelligkeit und seiner Spielintelligenz Spiele alleine entscheiden. Außerdem ließ er sich trotz aller Rückschläge nie unterkriegen.

Wie beurteilen Sie die Nachwuchsförderung in Oberösterreich, nachdem Sie vor einiger Zeit das Frauen-Fußball-Zentrum Oberösterreich (FFZOÖ) in Linz besucht haben?

Da hat sich in den vergangenen Jahren wirklich sehr viel getan. Dies ist vor allem Gerald Reindl zu verdanken, der sich um die Weiterentwicklung junger Spielerinnen in Oberösterreich sehr bemüht. Ich finde es super, dass es mittlerweile auch für Mädchen in Oberösterreich die Möglichkeit gibt, Schule und Sport optimal miteinander zu verbinden.

