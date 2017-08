Das erste Spiel nach dem Unglück von "Saiga Hans"

ST JOHANN AM WALDE. Vergangene Woche waren die Fußballer noch als Retter im Einsatz

Trainer Mario Krämer (Scharinger) Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Es war die schwierigste Woche in der Vereinsgeschichte der Sportunion St. Johann am Walde. In der Innviertler Gemeinde, die von allen nur "Saiga Hans" genannt wird, waren die Fußballer beim 2:2 gegen Reichersberg wieder im Einsatz. Viele der Spieler waren vergangenen Freitag unter den zahlreichen Helfer-Helden, die Schwerverletzte nach dem Sturm beim Zeltfest erstversorgt hatten. Die Fußballer waren am vergangenen Freitag direkt vom Meisterschaftsspiel gegen Pattigham zum Feuerwehrfest gekommen. Wenige Minuten später passierte das Unglück.

Auch in dieser Woche hat man versucht, gemeinsam das Geschehene aufzuarbeiten. Am Montag und am Donnerstag traf man sich im Feuerwehrhaus sowie in der Sportplatz-Kantine zum Gespräch mit einem Kriseninterventionsteam. Auch wenn die Spieler mit Ausnahme kleinerer Blessuren unverletzt geblieben waren, so gab es tragische Fälle innerhalb der Familien. "Die Situation war auch für uns im Verein schwierig. Jeder Spieler reagiert anders. Man soll und darf niemandem etwas aufzwingen. Die einen wollen in Ruhe gelassen werden, andere weniger. Trotzdem habe ich gespürt, dass diese Chance, gemeinsam über die Situation zu reden, vielen Spielern geholfen hat", bestätigt Trainer Mario Krämer.

Eine echte Einheit

Besonders beeindruckend: Am Dienstag waren fast alle Spieler der Kampfmannschaft beim (freiwilligen) Training dabei. Wohl auch, um etwas Abstand zu gewinnen.

Auch für das gestrige Spiel wurde allen Akteuren freigestellt, ob sie spielen wollen. "Wenn wir keine Mannschaft zusammenbekommen, dann spielen wir eben nicht", sagte Krämer noch vor dem Spiel.

Am Ende war das Gegenteil der Fall, und man konnte komplett antreten. Bereits nach 30 Minuten mussten zwei Spieler verletzt vom Feld. Schließlich wurde der Einsatz bis zur letzten Sekunde mit dem 2:2 durch einen Elfmetertreffer von Roman Stockhammer belohnt. Auch wenn danach niemand jubelte. Krämer nach dem Spiel: "Ich habe großen Respekt vor den Spielern. Der Zusammenhalt in Saiga Hans ist einfach einzigartig." Der Weg zurück in die Normalität ist trotzdem noch sehr weit.

Sie spielten für St. Johann/Walde: Haas; Lindlbauer, Feichtenschlager, Maislinger, Forstenpointner, Scherfler (73. Ciurar), Berer, M. Haslinger (30. Friedl), Stockhammer, Strasser, J. Haslinger (21. Jetzinger). Ersatz: Gurtner, Schrattenecker; Trainer: Krämer

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema