Das Nationalteam im Sturm-Look

ÖFB-Team: Was Franco Foda im Vergleich zu Vorgänger Marcel Koller an der Formation und an der Spielanlage ändert.

Franco Foda hat klare Vorstellungen, wie das ÖFB-Team unter seiner Regie spielen soll. Das Vorbild ist Sturm Graz. Bild: GEPA pictures

Als stur und eindimensional wurde ÖFB-Teamchef Franco Foda früher kritisiert. Selbst in schlechteren Zeiten hielt er bei Sturm Graz stets an seinem System und seiner Spielanlage fest. Auch Ausfälle änderten nichts daran, weniger geeignete Spielertypen mussten die Lücken schließen. Doch im Herbst hat sich der Deutsche neu erfunden.

Aus der Not wegen der Verletzungen bei den Grazern machte Foda eine Tugend. Der Erfolgslauf des Tabellenführers hat viel mit der neuen Flexibilität in der Systemfrage zu tun. Dreierkette? Viererkette? Beides spielte Sturm erfolgreich, der Gegner wusste nie, was ihn erwartet. Genau das kann auch im ÖFB-Team von Vorteil sein. Der "Plan B", den Koller erst spät aus der Schublade holte, liegt bei Foda schon bereit. Seine Kaderzusammenstellung erlaubt beide Abwehrformationen.

Was wird sich an der Spielweise im Vergleich zu Vorgänger Marcel Koller ändern? "Man muss sich nur anschauen, wie Sturm jetzt spielt", erklärte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. " Mit schnellem Umschalten in beide Richtungen." Das wird der Sturm-Look der Nationalmannschaft:

Das Pressing: Unter Koller presste das ÖFB-Team tief in der gegnerischen Spielhälfte, nach erzwungenen Ballgewinnen war der Weg zum gegnerischen Tor kurz. Das war in der EM-Qualifikation sehr erfolgreich. Voraussetzung dafür sind Selbstvertrauen und Automatismen. Weil Ersteres einigen Spielern in der EM-Vorbereitung abhanden kam, fehlte der Mut, und die Geschlossenheit war dahin: Die Abläufe und Sicherungen stimmten nicht mehr. Räume öffneten sich, die zur Spielwiese für die Gegner wurden.

Unter Foda ist zurückhaltenderes Pressing zu erwarten. Sein Versuch, ebenso hoch zu attackieren, ging bei Sturm schief, weil die Mannschaftsteile weit auseinandergezogen wurden. Er lernte daraus: Rückzug hinter den Ball in die Ordnung ist für ihn eine ebenso wichtige Option.

Das Umschaltspiel: Dieses Wort benutzt Foda immer, wenn er seine Spielweise erklärt – er legt wie Koller großen Wert darauf, dass es bei Balleroberung sofort vertikal nach vorne geht. Die Passgenauigkeit leidet unter dem Tempo, doch wenn das Anspiel in die Tiefe gelingt, sind viele Verteidiger aus dem Spiel. Teams, die nicht mit einer organisierten Restverteidigung abgesichert sind, laufen hinterher.

Die Entfernung zum gegnerischen Tor wird aber in jenen Fällen länger, in denen der Ball erst in der eigenen Hälfte erobert wird. Damit sind auch gutes Ballbesitzspiel und die Kreativität, gegen eine organisierte Defensive Chancen zu kreieren, gefragt.

Koller brauchte auch Anlauf

Bei Sturm Graz funktioniert der Mix zwischen Pressing und Ballbesitzspiel aktuell gut. Diesem Vorbild wird Foda mit der Nationalmannschaft nacheifern. Genauso wie Koller wird er Zeit brauchen, seine Vorstellungen umzusetzen – um dann im "Sturm-Look" ähnlich erfolgreich wie jetzt die Grazer in der Bundesliga zu werden.

4-4-1-1 / 4-2-3-1

Fodas Lieblingssystem: Kapitän Baumgartlinger ist der Stabilisator vor der Abwehr, Grillitsch übernimmt neben ihm eine ganz wichtige Rolle, weil mit Junuzovic der spielmachende Zehner zurückgetreten ist. Er muss wie Zulj bei Sturm sowohl defensiv absichern als auch offensiv einfädeln. Gregoritsch versteht sich anders als Junuzovic mehr als Unterstützer der Solospitze. Eine ähnliche Rolle spielte Alar vergangene Saison bei Sturm. Sabitzer auf dem rechten Flügel ist nicht ideal, weil er bei Leipzig zentraler agiert.

3-4-3 / 5-4-1

Fodas Plan B: Die „Wingbacks“ Ulmer und Bauer sind das Spiel mit einer Dreier-/Fünferkette nicht gewohnt. Für Ulmer ändert sich allerdings wenig: Bei Salzburg ist er nicht erst seit der Umstellung auf die Raute im Mittelfeld in dieser Saison der Breitengeber im Angriffsspiel. Durch die stärkere Unterstützung auf den Flügeln kann Sabitzer mehr nach innen rücken, was seiner Position bei seinem Klub Leipzig ähnelt. Die Halbverteidiger Wimmer und Danso haben die Qualität, Pässe in die gegnerische Hälfte zu spielen.

