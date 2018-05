Bukva sucht wieder neue Trainerherausforderung

PEUERBACH. Nach der 0:1-Niederlage am Samstag gegen Dorf an der Pram trat Haris Bukva als Trainer von Bezirksliga-West-Klub Peuerbach zurück.

Bukva gab seinen Abschied bei Peuerbach bekannt. Bild: Scharinger

"Unsere Vorstellungen sind zu weit auseinander gegangen. Deswegen habe ich vorzeitig die Reißleine gezogen", begründete Haris Bukva seinen Rücktritt. Das, obwohl Peuerbach aktuell nur drei Punkte hinter Tabellenführer Ostermiething liegt.

Erst im Winter hatte der 30-jährige Ex-Profi, der bereits für Sturm Graz, LASK, Pasching oder Austria Kärnten kickte, den Bezirksliga-West-Klub übernommen - nach sieben Frühjahrsrunden ist seine erste Trainerstation schon wieder beendet. "Ich habe am Samstag das Gespräch mit Sportchef Markus Mayr gesucht. Ich bin gekommen, um aufzusteigen. Das war damals auch das große Ziel des Vereins. Zuletzt hatte ich aber das Gefühl, dass sich der Verein nicht weiterentwickeln wollte."

Für das Aus gab es aber noch einen Grund: "Vor meinem Antritt war es klar ausgemacht, dass ich nur zur Not als Spieler einspringe. Der Verein wollte aber, dass ich das Training leite, selber trainiere und am Spieltag Spieler und Trainer bin. Ich wollte mich klar auf die Trainerarbeit konzentrieren. Als Spieler hätte ich auch in der OÖ-Liga bleiben können."

Auch wenn Bukvas erste Trainerstation unglücklich verlief, will der 124-fache Bundesligaspieler, der gerade sämtliche Trainerlizenzen absolviert und in der Coaching-Zone noch hoch hinaus will, spätestens im Sommer wieder eine neue Herausforderung angehen: "Es soll nicht mehr vorkommen, dass ich wieder wo so schnell aufhöre, wie hier in Peuerbach."

