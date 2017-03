Blau-Weiß-Kicker Blutsch: „Habe ans Karriereende gedacht“

LINZ. Der 21-Jährige hat eine lange Leidenszeit hinter sich, heute (20.30 Uhr) trifft er mit seinem Neo-Klub Blau-Weiß Linz in der Ersten Fußball-Liga auf Lustenau.

Markus Blutsch Bild: Speta

Viele Fußballer denken mit 21 Jahren noch an die große Karriere - bei Markus Blutsch wäre sie beinahe vorbei gewesen. Dass die LASK-Leihgabe ausgerechnet bei Stadtrivale Blau-Weiß Linz wieder aufblüht und im heutigen Top-Spiel der Ersten Fußball-Liga daheim gegen Austria Lustenau (20.30 Uhr, Stadion der Stadt Linz) ein fixer Bestandteil in einer Profi-Mannschaft ist - damit war vor wenigen Monaten noch kaum zu rechnen.

Der gebürtige Linzer hat eine lange Leidenszeit hinter sich, kämpfte im Vorjahr mit einer mysteriösen Krankheit. „Ich habe sogar ans Karriereende gedacht“, sagt Blutsch. Seine Situation bei Bundesligist Admira war ernst: Eine Störung der Hypophyse (reguliert im Körper die Hormone) zwang Blutsch in die Knie. An Fußballspielen war in dieser Zeit nicht zu denken. „Ich habe in kürzester Zeit zwölf Kilo abgenommen, war jeden Tag komplett kaputt und fast schon depressiv. Das einzig Positive ist, dass man nach so einer Krankheit gestärkt zurückkommt“, gibt Blutsch erste Einblicke in die schwierigste Phase seiner bisherigen Karriere.

UEFA musste Therapie genehmigen

Der Weg zurück auf den Fußballplatz war steinig: Eine Hormontherapie und eine Spritzen-Kur, die sogar von der UEFA und NADA genehmigt werden mussten, brachten den Youngster wieder auf die Beine. „Ich habe durch die ganze Geschichte fast ein Jahr verloren. Jetzt bin ich aber wieder voll fit. Es ist wichtig, dass ich wieder Spielrythmus habe.“

Bei Blau-Weiß bekommt der Offensivspieler Einsätze - und will seine zurück gekehrte Spielfreude auch heute gegen Lustenau wieder zeigen. Gegen Horn in der Vorwoche gelang dem Enkerl von LASK-Legende Dolfi Blutsch sogar sein erstes Tor. Ob sich der Opa als schwarz-weißes Urgestein über seinen Treffer im blau-weißen Trikot freuen konnte? „Natürlich. Er freut sich, dass ich wieder in Linz bin. Ich fühle mich sehr wohl daheim.“ Und das ist gut so.

