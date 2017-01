Belems steiler Aufstieg: Von Liga sechs zum Profi?

LEMBACH. Der 18-jährige Adolphe Belem von Bezirksliga-Nord-Verein Lembach ist bei Zweitligist Liefering Thema.

Lembachs Adolphe Belem Bild: (privat)

Ein märchenhafter Aufstieg könnte Adolphe Belem blühen. Der 18-jährige Mann aus Burkina Faso schoss im Herbst für Bezirksliga-Nord-Klub Lembach zehn Tore in zwölf Spielen und war zuletzt bei Liefering als Trainingsgast.

"Ihn zieht es in das Profi-Geschäft", verrät Lembach-Trainer Eduard Popa.Ebenfalls bei den Salzburgern weilt gerade Bojan Lugonja (18) von Regionalligist SPG Pasching/LASK.

Im April des Vorjahres ist Belem aus Burkina Faso zu Lembach gekommen. Der Transfer verlief kurios: Belems Freund schrieb wahllos Vereine in Deutschland und Österreich per E-Mail an. Lembach war der erste Verein, der antwortete – und der Deal war nach einem Probetraining perfekt.

Belem spielte bereits für die U20-Nationalmannschaft seines Heimatlandes - mit zarten 14 Jahren debütierte der Afrikaner in der 1. Liga Burkina Fasos. In dieser Übertrittszeit könnte der nächste Schritt in seiner Karriere gelingen...

