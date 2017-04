Beinharter Abstiegskampf

LINZ. Vom bisherigen Zwölften bis zum Fünfzehnten haben alle Teams gewonnen.

Ischler Siegerkreis - nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg über Edelweiß Linz wurde gemeinsam gefeiert. Bild: (Hörmand.)

Irgendwie erinnert der Abstiegskampf der OÖ-Liga schon an die Erste Liga. Die halbe Liga ist mittendrin statt nur dabei. Vor allem deshalb, weil die bisherigen Enttäuschungen der Saison endlich mit Siegen aufwarten. Der Vorletzte Bad Schallerbach schoss sich ausgerechnet mit dem 2:0 beim Tabellendritten Donau aus der Krise. Bei WSC/Hertha Wels war es sowieso nur eine Frage der Zeit, bis man die Abstiegsränge endgültig verlassen würde. Das 3:2 in Gmunden war ein wichtiger Schritt dazu. Aber auch der Dreizehnte Weißkirchen (2:1 in St. Martin) und der bisherige Zwölfte Bad Ischl (2:1 über Edelweiß Linz) haben ihre Spiele gewonnen – damit rückt die Liga noch enger zusammen.

Wie viele Absteiger?

Wie viele Mannschaften müssen jetzt wirklich absteigen? Diese Frage wird immer wieder gestellt – kann aber nicht genau beantwortet werden. Am einfachsten sind noch diese beiden Grundregeln, die auf jeden Fall gelten.

Mindestens zwei Mannschaften müssen auf jeden Fall fix absteigen. Ganz unabhängig davon, wie viele Mannschaften aus der Regionalliga den Weg in die OÖ-Liga nehmen.

Gibt es zwei Regionalliga-Absteiger aus Oberösterreich, dann müssten drei OÖ-Liga-Klubs absteigen. Für jeden weiteren Absteiger aus der Regionalliga käme ein weiterer dazu.

"Der Teamgeist und die Bereitschaft über die Schmerzgrenze zu gehen werden entscheiden", sagt Ischl-Trainer René Ziller. Beim 2:1 über Edelweiß setzte sein Team dies perfekt um.

Mehr zum Thema