Beim Hallencup machten LASK und Blau-Weiß gemeinsame Sache

TRAUN. OÖ-Hallencup: Oedt, Donau Linz, WSC/Hertha und Perg setzten sich am ersten Turniertag durch.

Mario Reiter und Oedt machten in der Halle gute Figur. Bild: (Foto Lui)

Bereits nach einer Minute drehte Ex-LASK-Kicker Mario Reiter jubelnd ab. Der 30-Jährige schoss gleich bei seinem Debüt für Fußball-OÖ-Ligist Oedt beim ges-trigen Auftakt des OÖ Auto Günther Hallencups sein erstes Tor im neuen Dress. Der Krösus der viert-höchsten Spielklasse präsentierte sich in der Gruppe Ost vor den Augen von Klub-Boss Franz Grad in bestechender Parkett-Form: Unter Neo-Trainer Christan Mayrleb holte Oedt stolze 17 Punkte in sieben Begegnungen, es setzte keine einzige Niederlage.

Dass es für Reiter und Co. so gut lief, lag auch an der prominenten Unterstützung von den Rängen der Trauner HAKA-Arena. Für ihren ehemaligen Kollegen und Freund machten die Profi-Kicker der Linzer Stadtrivalen LASK und Blau-Weiß Linz sogar gemeinsame Sache: Fast wie ein Fanklub feuerten die LASK-Stars um René Gartler, Christian Ramsebner oder Felix Luckeneder sowie die Blau-Weißen um Thomas Hinum und Daniel Kerschbaumer den neuen Oedt-Routinier an. Trotz aller sportlichen Rivalität eine wirklich schöne Geste.

Tabellenführer steigt heute ein

Insgesamt fielen am gestrigen ersten Turniertag 76 Tore. Neben Oedt setzten sich aus dem Osten auch WSC/Hertha Wels, Donau Linz und Perg durch. Nicht gut verlief der erste Auftritt von Davorin Kablar als FC-Wels-Trainer. Sein Team schied als Gruppenletzter aus. Heute geht es beim OÖ-Hallencup (ab 14 Uhr) mit der Gruppe West um OÖ-Liga-Tabellenführer Vöcklamarkt weiter. Eine Frage bleibt offen: In welcher Region sind die besten Hallenkicker des Landes zu Hause? Nach sechs Turnieren ist die Statistik ausgeglichen: Drei Mal siegte ein Team, welches sich in der Ost-Vorrunde für den Finaltag qualifizierte - ebenso oft gewannen auch Vereine aus dem Westen.

Endtabelle Gruppe Ost: 1. Oedt 17 Punkte, 2. WSC/Hertha Wels 12, 3. Donau Linz 10, 4. Union Perg 9, 5. Union St. Martin/M. 7, Union Weißkirchen 6, 7. Edelweiß Linz 4, 8. FC Wels 4.

Testspiel-Auftakt für die SV Guntamatic Ried und den FC Blau-Weiß Linz

Auf der Torhüterposition hat Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried vor dem heutigen Auftakttest daheim gegen Vorwärts Steyr (Altes Stadion, Kunstrasenplatz, 14 Uhr), die größten Probleme. Mit Thomas Gebauer und Reuf Durakovic fallen die beiden Standardkeeper verletzt aus. Deshalb muss heute mit Markus Schöller die Nummer 3 aushelfen. Zudem fehlen auch weiterhin Florian Hart, Peter Zulj und Özgür Özdemir verletzt.

Ebenfalls zum ersten Testspiel-Galopp bittet Klaus Schmidt seine Kicker von Erste-Liga-Klub Blau-Weiß Linz.

Das Schlusslicht der zweithöchsten Spielklasse tritt heute (16 Uhr, Mauth-Stadion Wels) gegen Regionalligist Stadl-Paura an. Dabei stehen auch die beiden Testspieler Christopher Mandiangu und Elvis Osmani noch einmal auf dem Prüfstand. Mandiago wird wohl per Leihvertrag vom slowakischen Klub MSK Zilina nach Linz wechseln.

Weiterhin turbulent ist die Lage beim Drittligisten Stadl-Paura. „Wir wollen noch Spieler abgeben, haben einen so großen Kader“, sagt Sportchef Johann Stöttinger. Kevin Hinterberger war gestern noch in einem Testspiel für Mattersburg im Einsatz. Dafür holte Stadl-Paura Ismir Jamakovic vom FC Wels.

Ein internes Vorbereitungsspiel absolvierte gestern der LASK: Malis U20-Teamspieler Mamby Koita wurde dabei getestet.

