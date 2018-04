Bei Comeback: Sie kamen, trafen und siegten

WELS. Gulajev und Roidinger als Matchwinner.

Mathias Roidinger Bild: Moser

Diese beiden Stürmer sind die Lebensversicherungen ihrer Vereine – das haben Donaus Radek Gulajev und Micheldorfs Mathias Roidinger am Wochenende eindrucksvoll bewiesen.

Der Tscheche wurde im Frühjahr durch eine Bauchmuskelzerrung gestoppt. Beim 1:0 gegen St. Marienkirchen wurde er in der 70. Minute eingewechselt, schoss die Linzer 17 Minuten später zum dritten Frühjahrssieg. "Nussi" Roidinger erzielte bei Micheldorfs 2:0 bei ASK St. Valentin sogar beide Tore der Kremstaler. Der 36-Jährige feierte nach einer Operation an der Hand sein Comeback.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema