Bad Schallerbach blickt nach vorne

BAD SCHALLERBACH. Landesliga-Ost-Tabellenführer siegte beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse OÖ-Kundenbetreuer Gerald Klinger überreichte seinem Heimatklub Bad Schallerbach 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild: Rawa

Im Sommer musste OÖ-Liga-"Dinosaurier Bad Schallerbach nach Jahrzehnten erstmals den Abstieg in die Landesliga antreten – in der neuen Liga kommt nach sieben Siegen in acht Spielen wieder Euphorie auf. "Vielleicht war der Abstieg gar nicht so schlecht. Jetzt ist wieder etwas am Entstehen", sagt Sportchef Harald Ruckendorfer.

Dabei setzt der Klub abermals vermehrt auf die eigene Nachwuchsarbeit: Die erfolgreichen Schallerbach-Kicker wie Top-Torjäger Miliam Guerrib geben ihre Erfahrung in gemeinsamen Einheiten an die jungen Talente weiter. Neben sieben Nachwuchsmannschaften gibt es bei den Trattnachtalern seit wenigen Wochen auch einen Bambini-Fußballkindergarten. Die ganz kleinen Stars von morgen werden in den kommenden Jahren wohl in den "Immer ein Leiberl"-Trikotsatz von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA hineinwachsen. Beim Nachwuchsgewinnspiel gab man in der abgelaufenen Woche die meisten Stimmen ab – sicherte sich dadurch 15 neue Trikots und einen Matchball.

