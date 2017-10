Bad Ischl kämpft in Gmunden gegen Derby-Serie

GMUNDEN. Kann Bad Ischl im heutigen Salzkammergut-Derby in der Fußball-OÖ-Liga (18.30 Uhr) eine lange Negativserie endlich stoppen?

In den vergangenen 26 Jahren gab es für das Team von Neo-Trainer Andrzej Jaschinski nur einen einzigen Derby-Auswärtssieg. Dieser datiert aus dem Jahr 2014.

Kurios: Der größte Trumpf der Gäste sitzt auf der Trainerbank. Mit dem neuen Coach Jaschinski ist die Mannschaft aus der Kaiserstadt noch ungeschlagen, holte in den fünf Spielen unter der Regie des 44-Jährigen 13 von 15 Punkten. Der Deutsch-Pole gießt vor dem Duell gegen den Lokalrivalen zusätzlich Öl ins Feuer: "Die Burschen werden topmotiviert ins Spiel gehen. Wir wissen, dass wir aus der Vergangenheit einiges gutzumachen haben."

Als Kilometerfresser agieren heute die OÖ-Drittligisten. Stadl-Paura muss bei Lafnitz ran, die LASK Juniors gastieren in Deutschlandsberg. Vöcklamarkt (bei Gleisdorf) und Vorwärts Steyr (in Kalsdorf) reisen ebenfalls in die Steiermark. Nur St. Florian spielt heute daheim. Gutes Omen: Gegen Weiz feierte das Team von Trainer Mario Messner im ÖFB-Cup den bisher letzten Sieg in einem Pflichtspiel.

