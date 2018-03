Ausweichstadion gesucht

OEDT. OÖ-Liga: Tabellenführer Oedt bräuchte für die Regionalliga eine neue Heimat.

Oedt-Stürmer Schmidl (li.) traf gegen St. Marienkirchen doppelt. (Lui) Bild: Foto Lui

Und jährlich grüßt das Murmeltier: Schon in der Vorsaison hätte die Infrastruktur-Mindestanforderung für die Regionalliga einem möglichen Aufstieg von Oedt in die dritte Liga einen Strich durch die Rechnung gemacht – ein Jahr später hat sich an den Gegebenheiten auf der heimischen Transdanubia-Sportanlage nicht viel geändert. Auch wenn der Klub nach dem 4:0 gegen St. Marienkirchen auf Titelkurs liegt – ein Flutlicht und eine Tribüne fehlen für die obere Spielklasse immer noch.

Weshalb Klub-Boss Franz Grad den OÖN bestätigte: "Wir sind für nächste Saison auf der Suche nach einem Ausweichstadion. Es ist nicht allen Gegnern zuzumuten, an einem SamstagNachmittag bei uns zu spielen." Damit kann er freilich nur Spiele in der Regionalliga meinen, denn: In der OÖ-Liga sind für die Liga-Konkurrenten Partien an einem Samstag kein Problem. In der dritten Liga aufgrund der Anreise und der Teilnahme einiger Amateurteams aber schon: Einige Spiele am Freitagabend wären unausweichlich – dafür würde man aber ein Flutlicht benötigen.

Und ein Errichten dieser infrastrukturellen Maßnahme ist bis dato nicht in Sicht. Grad: "Das hat nur dann einen Sinn, wenn es ein Flutlicht und eine Tribüne gibt. Geld für eine Tribüne alleine auszugeben, wäre, wie Perlen vor die Säue zu werfen."

Darum sucht der OÖ-Liga-Spitzenreiter schon jetzt nach einem Ausweichstadion. Die HAKA-Arena in Traun ist für Grad kein Thema: "Die Trauner sollen American Football spielen, wir suchen einen anderen Ort."

