Auslosung als großes Plus von Vorwärts Steyr

STEYR. Vorwärts Steyr eröffnet heute (15.55 Uhr) in der Fußball-Regionalliga gegen Bad Gleichenberg seine Heimfestspiele.

Vorwärts daheim im Einsatz Bild: Moser

Von den letzten vier Herbst-Partien finden drei in der eigenen Life-Radio-Arena statt. Ein Sieg gegen die Steirer würde noch einmal Auftrieb für die drei vorgezogenen Rückrunden-Spiele geben. "Ein Erfolg wäre ein ganz großer Schritt Richtung Liga-Spitze", sagt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner. Während es in Steyr prächtig läuft, liegt St. Florian immer noch abgeschlagen am Tabellenende. Heute (17 Uhr) fehlen Trainer Mario Messner im Auswärtsspiel in Allerheiligen mit Nenad Stankovic, Amar Kadic und Timo Streibl abermals drei Stammspieler. "Wir werden es wieder versuchen. Neues Spiel, neues Glück", nimmt es Messner mit Galgenhumor.

