Aus Neuseeland in das OÖ-Unterhaus

LINZ. OÖ-Ligist Oedt verstärkte sich mit dem Ex-Bundesliga-Goalie Pirmin Strasser.

Der Linzer Pirmin Strasser Bild: privat

Der Linzer Pirmin Strasser hat in seiner Fußball-Karriere schon viel erlebt: Nach seinem exotischen Auslands-Abenteurer bei Waitakere United am anderen Ende der Welt in Neuseeland kehrt der 26-Jährige im Sommer wieder in seine oberösterreichische Heimat zurück.

OÖ-Ligist Oedt sicherte sich die Dienste des Goalies. Nachdem Noch-Oedt-Keeper Michael Höfler im Sommer den Verein verlässt, war der Klub von Trainer Christian Mayrleb zuletzt intensiv auf Tormannsuche.

Strasser begann seine Torwartkarriere im Nachwuchs des LASK in Linz. Über die SV Ried kam er 2010 erstmals zum SV Grödig. Danach verbrachte der U21-Teamtorhüter drei Jahre bei UD Almeria in Spanien. 2014 kehrte Strasser nach Österreich zurück. Bei Grödig kam der Schlussmann auf 13 Bundesligaeinsätze. Ab der kommenden Saison heißen seine Gegner Micheldorf und Bad Ischl...

