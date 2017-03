Auf Neymars Spuren

LINZ. Am Freitag findet "Neymar Jr's Five" in Linz statt.

Barca-Star Neymar Bild: APA/AFP/JOSEP LAGO

Ein Kickerl mit Fußball-Star Neymar? Dieser Traum wird auch 2017 wieder wahr. Denn sein spektakuläres Turnier "Neymar Jr’s Five" geht nach dem Auftakt vor einem Jahr in seine zweite Auflage. Am Freitag macht das weltweit größte Fünf-gegen-Fünf-Turnier in Linz Station. Vor der Kulisse des Linzer Ars-Electronica-Centers können sich Teams für das Österreich-Finale am 10. Juni in Innsbruck qualifizieren. Der Österreich-Sieger darf schlussendlich am "World Final" im Neymar-Institut in São Paulo teilnehmen.

Die Regeln sind einfach und an jenen Stil angelehnt, mit dem der Star der brasilianischen Seleção in seiner Jugend sein fußballerisches Handwerk erlernt hat. Erzielt ein Team ein Tor, verliert das gegnerische Team einen Spieler. Neymar: "Ich habe früher immer mit meinen Freunden auf kleine Tore gespielt. Dieses Turnier erinnert mich an meine Kindheit."

2016 ging der Sieg an die brasilianische Mannschaft "Anjos da Bola". Die Kicker wurden daraufhin zu einem VIP-Trip nach Barcelona eingeladen. Vielleicht wandelt in diesem Jahr ja ein rotweißrotes Team auf Neymars Spuren ...

Informationen finden Sie unter www.neymarjrsfive.com

