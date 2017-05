Auch ein Abstieg wäre kein Beinbruch

LEONDING. Askö Leonding von der 1. Klasse Mitte gewann bei Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse-OÖ-Filialdirektor Günther Zambotti überreichte Askö Leonding die neuen Trikots und einen Matchball.

"Wir würden auch nach einem Abstieg noch gut dastehen", sagt Askö-Leonding-Nachwuchsleiter Christian Haselböck. Gestern tankte der Klub in der 1. Klasse Mitte gegen das 1b-Team von Donau Linz, den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, mit dem 3:1-Erfolg noch einmal Hoffnung, liegt am Relegationsplatz. Aufgrund der tollen Nachwuchsarbeit im Linzer Vorort wäre der Abstieg aber kein Dilemma, wie auch Haselböck sagt: "Für unseren Verein wäre es natürlich schlimm, aber dank unseres tollen Nachwuchs mache ich mir keine Sorgen. Wir würden bald wieder zurückkommen."

Mehr als 180 Kinder laufen im Nachwuchs der Violetten dem runden Leder nach. Immer wieder schaffen junge Talente den Sprung in die Kampfmannschaft. Die nächste "Goldene Generation" würde schon wieder bereitstehen: Das U16-Team von Askö Leonding spielt in dieser Saison in der OÖ-Nachwuchsliga, der höchsten Spielklasse des Bundeslandes mit. Haselböck: "Das macht uns sehr stolz."

Freuen darf sich sein Verein auch über den Sieg beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA. Mit dem Voting-Erfolg sicherte sich leonding 15 neue Trikots und einen Matchball.

